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Российская делегация надеется, что встреча с Украиной начнется вовремя
Российская делегация надеется, что встреча с Украиной начнется вовремя - РИА Новости, 02.06.2025
Российская делегация надеется, что встреча с Украиной начнется вовремя
Российская делегация в Стамбуле рассчитывает, что переговоры с представителями Украины начнутся вовремя, в 13.00 по местному времени, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:40:00+03:00
2025-06-02T12:40:00+03:00
2025-06-02T12:44:00+03:00
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украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
игорь костюков (генштаб)
михаил галузин
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российская делегация в Стамбуле рассчитывает, что переговоры с представителями Украины начнутся вовремя, в 13.00 по местному времени, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Надеемся, что начнется вовремя, было заявлено 13.00", - сказал источник агентства.Источник в турецком МИД ранее сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Выезд российской делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле
Российская делегация выдвинулась из отеля на переговоры с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-02T12:40
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киев, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, игорь костюков (генштаб), михаил галузин, владимир мединский, стамбул, россия, в мире
Киев, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Игорь Костюков (Генштаб), Михаил Галузин, Владимир Мединский, Стамбул, Россия, В мире
Российская делегация надеется, что встреча с Украиной начнется вовремя
Российская делегация рассчитывает, что переговоры с Украиной начнутся вовремя