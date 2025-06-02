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Российская делегация надеется, что встреча с Украиной начнется вовремя

Российская делегация надеется, что встреча с Украиной начнется вовремя - РИА Новости, 02.06.2025

Российская делегация надеется, что встреча с Украиной начнется вовремя

Российская делегация в Стамбуле рассчитывает, что переговоры с представителями Украины начнутся вовремя, в 13.00 по местному времени, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:40:00+03:00

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киев

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

игорь костюков (генштаб)

михаил галузин

владимир мединский

стамбул

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российская делегация в Стамбуле рассчитывает, что переговоры с представителями Украины начнутся вовремя, в 13.00 по местному времени, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Надеемся, что начнется вовремя, было заявлено 13.00", - сказал источник агентства.Источник в турецком МИД ранее сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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Выезд российской делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле Российская делегация выдвинулась из отеля на переговоры с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T12:40 true PT0M16S

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киев, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, игорь костюков (генштаб), михаил галузин, владимир мединский, стамбул, россия, в мире