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Организаторы заявили о полной готовности к переговорам по Украине - РИА Новости, 02.06.2025
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10:30 02.06.2025 (обновлено: 10:49 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/vremja-2020398606.html
Организаторы заявили о полной готовности к переговорам по Украине
Организаторы заявили о полной готовности к переговорам по Украине - РИА Новости, 02.06.2025
Организаторы заявили о полной готовности к переговорам по Украине
Конкретное время начала переговоров делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле неизвестно, они по-прежнему планируются к 13:00 по мск, при этом... РИА Новости, 02.06.2025
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2025-06-02T10:49:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Конкретное время начала переговоров делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле неизвестно, они по-прежнему планируются к 13:00 по мск, при этом организаторы заявляют о полной готовности к ним, передает корреспондент РИА Новости. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. "Планируется в 13.00 мск, но конкретно неизвестно",- сказал РИА Новости один из турецких представителей со стороны организаторов переговоров. Журналисты тем временем ожидают делегации в специально установленном шатре, где им предлагается вода и турецкие сладости.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Организаторы заявляют о полной готовности к переговорам России и Украины
Организаторы заявляют о полной готовности к переговорам России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка у дворца, как и раньше, достаточно спокойная, журналисты ждут приезда делегаций.
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в мире, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Организаторы заявили о полной готовности к переговорам по Украине

Организаторы заявили о полной готовности к переговорам РФ и Украины в Стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Конкретное время начала переговоров делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле неизвестно, они по-прежнему планируются к 13:00 по мск, при этом организаторы заявляют о полной готовности к ним, передает корреспондент РИА Новости.
Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
«
"Планируется в 13.00 мск, но конкретно неизвестно",- сказал РИА Новости один из турецких представителей со стороны организаторов переговоров.
Журналисты тем временем ожидают делегации в специально установленном шатре, где им предлагается вода и турецкие сладости.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
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