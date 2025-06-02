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Организаторы заявили о полной готовности к переговорам по Украине

Организаторы заявили о полной готовности к переговорам по Украине - РИА Новости, 02.06.2025

Организаторы заявили о полной готовности к переговорам по Украине

Конкретное время начала переговоров делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле неизвестно, они по-прежнему планируются к 13:00 по мск, при этом... РИА Новости, 02.06.2025

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Конкретное время начала переговоров делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле неизвестно, они по-прежнему планируются к 13:00 по мск, при этом организаторы заявляют о полной готовности к ним, передает корреспондент РИА Новости. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. "Планируется в 13.00 мск, но конкретно неизвестно",- сказал РИА Новости один из турецких представителей со стороны организаторов переговоров. Журналисты тем временем ожидают делегации в специально установленном шатре, где им предлагается вода и турецкие сладости.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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Организаторы заявляют о полной готовности к переговорам России и Украины Организаторы заявляют о полной готовности к переговорам России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка у дворца, как и раньше, достаточно спокойная, журналисты ждут приезда делегаций. 2025-06-02T10:30 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле