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В Иркутской области осудили врачей, помогавших избежать службы в армии - РИА Новости, 02.06.2025
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09:55 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/vrachi-2020391093.html
В Иркутской области осудили врачей, помогавших избежать службы в армии
В Иркутской области осудили врачей, помогавших избежать службы в армии - РИА Новости, 02.06.2025
В Иркутской области осудили врачей, помогавших избежать службы в армии
Бывшие сотрудники медучреждений в Иркутской области, за взятки помогавшие избежать службы в армии, осуждены на сроки от 4 до 11 лет, сообщает региональное... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:55:00+03:00
2025-06-02T09:55:00+03:00
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ИРКУТСК, 2 июн - РИА Новости. Бывшие сотрудники медучреждений в Иркутской области, за взятки помогавшие избежать службы в армии, осуждены на сроки от 4 до 11 лет, сообщает региональное управление СК РФ. Суд установил, что начальник отделения материально-технического обеспечения филиала военного клинического госпиталя Иркутска, врач-невролог и уборщик Иркутской областной больницы за взятки предоставляли новобранцам и военнослужащим, которые желали уйти в отставку, подложные медицинские документы о заболеваниях. На этом основании им предоставляли освобождение или отсрочку от военной службы. "Суд признал соучастников виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого в виде лишения свободы на сроки 4 года, 5 и 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафами в размере 800 тысяч, 1 млн и 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователями СК были установлены факты получения взяток на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250301/zederzhanie-2002395702.html
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происшествия, иркутская область, россия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Иркутская область, Россия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Иркутской области осудили врачей, помогавших избежать службы в армии

В Иркутской области помогавшие избежать службы в армии врачи получили до 11 лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ИРКУТСК, 2 июн - РИА Новости. Бывшие сотрудники медучреждений в Иркутской области, за взятки помогавшие избежать службы в армии, осуждены на сроки от 4 до 11 лет, сообщает региональное управление СК РФ.
Суд установил, что начальник отделения материально-технического обеспечения филиала военного клинического госпиталя Иркутска, врач-невролог и уборщик Иркутской областной больницы за взятки предоставляли новобранцам и военнослужащим, которые желали уйти в отставку, подложные медицинские документы о заболеваниях. На этом основании им предоставляли освобождение или отсрочку от военной службы.
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"Суд признал соучастников виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого в виде лишения свободы на сроки 4 года, 5 и 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафами в размере 800 тысяч, 1 млн и 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями СК были установлены факты получения взяток на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.
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