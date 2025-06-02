https://ria.ru/20250602/vrachi-2020391093.html

В Иркутской области осудили врачей, помогавших избежать службы в армии

В Иркутской области осудили врачей, помогавших избежать службы в армии - РИА Новости, 02.06.2025

В Иркутской области осудили врачей, помогавших избежать службы в армии

Бывшие сотрудники медучреждений в Иркутской области, за взятки помогавшие избежать службы в армии, осуждены на сроки от 4 до 11 лет, сообщает региональное... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:55:00+03:00

2025-06-02T09:55:00+03:00

2025-06-02T09:55:00+03:00

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ИРКУТСК, 2 июн - РИА Новости. Бывшие сотрудники медучреждений в Иркутской области, за взятки помогавшие избежать службы в армии, осуждены на сроки от 4 до 11 лет, сообщает региональное управление СК РФ. Суд установил, что начальник отделения материально-технического обеспечения филиала военного клинического госпиталя Иркутска, врач-невролог и уборщик Иркутской областной больницы за взятки предоставляли новобранцам и военнослужащим, которые желали уйти в отставку, подложные медицинские документы о заболеваниях. На этом основании им предоставляли освобождение или отсрочку от военной службы. "Суд признал соучастников виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого в виде лишения свободы на сроки 4 года, 5 и 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафами в размере 800 тысяч, 1 млн и 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователями СК были установлены факты получения взяток на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250301/zederzhanie-2002395702.html

https://ria.ru/20250520/gosduma-2018077178.html

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происшествия, иркутская область, россия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), общество