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Врач детского хосписа "Дом с маяком" погибла из-за ЧП в Брянской области - РИА Новости, 02.06.2025
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01:37 02.06.2025
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Врач детского хосписа "Дом с маяком" погибла из-за ЧП в Брянской области
Врач детского хосписа "Дом с маяком" погибла из-за ЧП в Брянской области - РИА Новости, 02.06.2025
Врач детского хосписа "Дом с маяком" погибла из-за ЧП в Брянской области
Врач детского хосписа "Дом с маяком" Виолетта Горыня погибла из-за подрыва моста в Брянской области, сообщила учредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T01:37:00+03:00
2025-06-02T01:37:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
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александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
дом с маяком
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Врач детского хосписа "Дом с маяком" Виолетта Горыня погибла из-за подрыва моста в Брянской области, сообщила учредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава. "В результате подрыва моста в Брянской области погибла врач Детского хосписа "Дом с маяком" Виолетта Горыня. Виолетта педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в Детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете. Они ехали в поезде всей семьей – с мужем и 2 детьми. Старшему 7 лет, младшему 5 месяцев", - написала Мониава на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Мониава уточнила, что дети сейчас в больнице в Москве с многочисленными переломами, младенца привезли вертолетом. "Муж ехал на верхней полке и практически не пострадал. А Виолетта погибла. Ей было всего 32 года", - добавила она. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250601/nii-2020337401.html
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происшествия, брянская область, россия, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, дом с маяком, facebook, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Дом с маяком, Facebook, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Врач детского хосписа "Дом с маяком" погибла из-за ЧП в Брянской области

Врач детского хосписа "Дом с маяком" Горыня погибла из-за ЧП в Брянской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Врач детского хосписа "Дом с маяком" Виолетта Горыня погибла из-за подрыва моста в Брянской области, сообщила учредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.
"В результате подрыва моста в Брянской области погибла врач Детского хосписа "Дом с маяком" Виолетта Горыня. Виолетта педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в Детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете. Они ехали в поезде всей семьей – с мужем и 2 детьми. Старшему 7 лет, младшему 5 месяцев", - написала Мониава на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
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Мониава уточнила, что дети сейчас в больнице в Москве с многочисленными переломами, младенца привезли вертолетом.
"Муж ехал на верхней полке и практически не пострадал. А Виолетта погибла. Ей было всего 32 года", - добавила она.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ПроисшествияБрянская областьРоссияМоскваАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинДом с маякомFacebookСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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