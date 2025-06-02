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Врач детского хосписа "Дом с маяком" погибла из-за ЧП в Брянской области

Врач детского хосписа "Дом с маяком" погибла из-за ЧП в Брянской области - РИА Новости, 02.06.2025

Врач детского хосписа "Дом с маяком" погибла из-за ЧП в Брянской области

Врач детского хосписа "Дом с маяком" Виолетта Горыня погибла из-за подрыва моста в Брянской области, сообщила учредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T01:37:00+03:00

2025-06-02T01:37:00+03:00

2025-06-02T01:37:00+03:00

происшествия

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александр бастрыкин

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Врач детского хосписа "Дом с маяком" Виолетта Горыня погибла из-за подрыва моста в Брянской области, сообщила учредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава. "В результате подрыва моста в Брянской области погибла врач Детского хосписа "Дом с маяком" Виолетта Горыня. Виолетта педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в Детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете. Они ехали в поезде всей семьей – с мужем и 2 детьми. Старшему 7 лет, младшему 5 месяцев", - написала Мониава на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Мониава уточнила, что дети сейчас в больнице в Москве с многочисленными переломами, младенца привезли вертолетом. "Муж ехал на верхней полке и практически не пострадал. А Виолетта погибла. Ей было всего 32 года", - добавила она. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250601/nii-2020337401.html

https://ria.ru/20250601/moskva-2020332121.html

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