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Пушков рассказал, какая страна готовится к "ледяной войне" с Россией

Пушков рассказал, какая страна готовится к "ледяной войне" с Россией - РИА Новости, 02.06.2025

Пушков рассказал, какая страна готовится к "ледяной войне" с Россией

Великобритания готовится к "ледяной войне" с Россией, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:46:00+03:00

2025-06-02T14:46:00+03:00

2025-06-02T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Великобритания готовится к "ледяной войне" с Россией, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."В Британии планируют долгую "ледяную войну" с Россией — и здесь разницы между лейбористами и "консерваторами", которые на деле такие же либералы и являются интегральной частью "неолиберального интернационала", никакой нет", — прокомментировал Пушков слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера.Российский сенатор также отметил, что Соединенное Королевство никогда не будет на таком же уровне, как США, Россия и Китай.В понедельник Стармер заявил, что его страна, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, затем его пересмотрели после начала украинского конфликта.Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.

https://ria.ru/20250602/nato-2020376505.html

https://ria.ru/20250602/preduprezhdenie-2020377851.html

https://ria.ru/20250602/conversation-2020427138.html

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россия, великобритания, лондон, кир стармер, алексей пушков, в мире