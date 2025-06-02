https://ria.ru/20250602/vlah-2020573224.html

Влах назвала досрочную отставку Санду вопросом времени

Влах назвала досрочную отставку Санду вопросом времени - РИА Новости, 02.06.2025

Влах назвала досрочную отставку Санду вопросом времени

Лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах считает, что досрочный уход Майи Санду с поста президента Молдавии... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:58:00+03:00

2025-06-02T23:58:00+03:00

2025-06-02T23:58:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

майя санду

ирина влах

евгения гуцул

евросоюз

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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах считает, что досрочный уход Майи Санду с поста президента Молдавии является лишь вопросом времени. Влах обратилась к Санду в своем Telegram-канале посредством видео. Она напомнила, что недавно предложила главе молдавского государства спор: если до 2027 года Молдавия не вступает в ЕС, то Санду уходит в отставку и забирает с собой "неучей и коррупционеров, из которых состоят все министры и депутаты ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.)". "Но в ответ – лишь трусливые отговорки. Потому что вы (Санду - ред.) сами прекрасно знаете: ваши обещания евроинтеграции - лапша на уши избирателей. Жители Молдовы вас не избирали. Вас усадили в кресло ваши внешние кураторы - через нарушения, подкуп и ложь. Поэтому досрочный уход - это не вопрос спора. Это вопрос времени", - сказала Влах в видеообращении. Политик отметила, что Санду может уже сейчас звонить Джорджу Соросу. "Пусть присмотрит для вас новую работу в одном из своих НПО. А Молдову оставьте в покое", - подчеркнула Влах. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Третьего ноября минувшего года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло - кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.

https://ria.ru/20250601/sandu-2020307094.html

https://ria.ru/20250601/moldaviya-2020254077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, ирина влах, евгения гуцул, евросоюз