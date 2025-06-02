Рейтинг@Mail.ru
Влах назвала досрочную отставку Санду вопросом времени - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/vlah-2020573224.html
Влах назвала досрочную отставку Санду вопросом времени
Влах назвала досрочную отставку Санду вопросом времени - РИА Новости, 02.06.2025
Влах назвала досрочную отставку Санду вопросом времени
Лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах считает, что досрочный уход Майи Санду с поста президента Молдавии... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:58:00+03:00
2025-06-02T23:58:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
ирина влах
евгения гуцул
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336266_0:299:598:635_1920x0_80_0_0_8738f1763c171fefc273dc0f4d7625b0.jpg
КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах считает, что досрочный уход Майи Санду с поста президента Молдавии является лишь вопросом времени. Влах обратилась к Санду в своем Telegram-канале посредством видео. Она напомнила, что недавно предложила главе молдавского государства спор: если до 2027 года Молдавия не вступает в ЕС, то Санду уходит в отставку и забирает с собой "неучей и коррупционеров, из которых состоят все министры и депутаты ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.)". "Но в ответ – лишь трусливые отговорки. Потому что вы (Санду - ред.) сами прекрасно знаете: ваши обещания евроинтеграции - лапша на уши избирателей. Жители Молдовы вас не избирали. Вас усадили в кресло ваши внешние кураторы - через нарушения, подкуп и ложь. Поэтому досрочный уход - это не вопрос спора. Это вопрос времени", - сказала Влах в видеообращении. Политик отметила, что Санду может уже сейчас звонить Джорджу Соросу. "Пусть присмотрит для вас новую работу в одном из своих НПО. А Молдову оставьте в покое", - подчеркнула Влах. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Третьего ноября минувшего года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло - кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.
https://ria.ru/20250601/sandu-2020307094.html
https://ria.ru/20250601/moldaviya-2020254077.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336266_0:242:598:691_1920x0_80_0_0_bf04fbbaf15fb31dd65c4e3585023d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, ирина влах, евгения гуцул, евросоюз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Ирина Влах, Евгения Гуцул, Евросоюз
Влах назвала досрочную отставку Санду вопросом времени

Экс-глава Гагаузии Влах назвала досрочную отставку Санду вопросом времени

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах считает, что досрочный уход Майи Санду с поста президента Молдавии является лишь вопросом времени.
Влах обратилась к Санду в своем Telegram-канале посредством видео. Она напомнила, что недавно предложила главе молдавского государства спор: если до 2027 года Молдавия не вступает в ЕС, то Санду уходит в отставку и забирает с собой "неучей и коррупционеров, из которых состоят все министры и депутаты ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.)".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Купается в деньгах". Журналист набросился на Санду из-за торговли детьми
1 июня, 17:03
«
"Но в ответ – лишь трусливые отговорки. Потому что вы (Санду - ред.) сами прекрасно знаете: ваши обещания евроинтеграции - лапша на уши избирателей. Жители Молдовы вас не избирали. Вас усадили в кресло ваши внешние кураторы - через нарушения, подкуп и ложь. Поэтому досрочный уход - это не вопрос спора. Это вопрос времени", - сказала Влах в видеообращении.
Политик отметила, что Санду может уже сейчас звонить Джорджу Соросу. "Пусть присмотрит для вас новую работу в одном из своих НПО. А Молдову оставьте в покое", - подчеркнула Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Третьего ноября минувшего года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло - кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Кишиневский Зеленский". На Западе возмутились из-за поведения Санду
1 июня, 11:38
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуИрина ВлахЕвгения ГуцулЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала