https://ria.ru/20250602/vengriya-2020402752.html

ЕС может лишить Венгрию права голоса из-за Украины, заявил Медведчук

ЕС может лишить Венгрию права голоса из-за Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 02.06.2025

ЕС может лишить Венгрию права голоса из-за Украины, заявил Медведчук

Евросоюз может лишить Венгрию права голоса из-за отказа премьера Виктора Орбана поддерживать политику ЕС по конфликту на Украине, считает председатель совета... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:50:00+03:00

2025-06-02T10:50:00+03:00

2025-06-02T10:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Евросоюз может лишить Венгрию права голоса из-за отказа премьера Виктора Орбана поддерживать политику ЕС по конфликту на Украине, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Венгрию хотят лишить права голоса из-за позиции по отношению к украинскому конфликту. Орбан не желает поддерживать войну на Украине, и это глобалистов беспокоит и бесит значительно больше", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его мнению, после того как Орбан выступил в защиту традиционных христианских ценностей, ЕС стал называть Венгрию "недемократическим режимом" и приостановил финансирование по ряду программ. А "голубой скандал" нужен руководству ЕС для того, чтобы наказать Венгрию за ее политику против военной истерии в Европе. Медведчук считает, что истинная причина давления кроется не вопросах ЛГБТ* (сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ) с гей-парадами, а в нежелании Орбана поддерживать военный конфликт на Украине. Медведчук заявил, что война на Украине готовилась глобалистами много лет, а нынешняя Украина полностью зависит от помощи коллективного Запада. "Орбан, один из немногих европейских лидеров, спрашивает: зачем в таком колоссальном объеме тратить деньги на войну и коррупцию? Поскольку поджигателям войны и коррупционерам ответить нечем, то они натравили на него ЛГБТ-сообщество*", - резюмировал политик. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки лишить Венгрию права голоса в совете ЕС доказывают растущие внутри Евросоюза противоречия. История продолжается с 2018 года, когда Европарламент решил инициировать санкции против Венгрии, обвинив Будапешт, в частности, в нарушениях в области правосудия и свободы СМИ. Статья 7 договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья 7 может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права".* сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019760713.html

https://ria.ru/20250523/peskov-2018631771.html

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