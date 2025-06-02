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Киев предложил Москве провести встречу в период с 20 по 30 июня - РИА Новости, 02.06.2025
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17:06 02.06.2025 (обновлено: 17:12 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/umerov-2020504402.html
Киев предложил Москве провести встречу в период с 20 по 30 июня
Киев предложил Москве провести встречу в период с 20 по 30 июня - РИА Новости, 02.06.2025
Киев предложил Москве провести встречу в период с 20 по 30 июня
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле Киев предложил России провести встречу в период с 20 по 30 июня. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:06:00+03:00
2025-06-02T17:12:00+03:00
в мире
украина
киев
рустем умеров
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле Киев предложил России провести встречу в период с 20 по 30 июня.Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник."Мы предложили российской стороне провести встречу в конце этого месяца, с 20 по 30 июня", - отметил Умеров в ходе пресс-конференции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
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в мире, украина, киев, рустем умеров, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Киев, Рустем Умеров, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Киев предложил Москве провести встречу в период с 20 по 30 июня

Умеров: Киев предложил Москве провести встречу в период с 20 по 30 июня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр обороны Украины Рустем Умеров на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле Киев предложил России провести встречу в период с 20 по 30 июня.
Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник.
"Мы предложили российской стороне провести встречу в конце этого месяца, с 20 по 30 июня", - отметил Умеров в ходе пресс-конференции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Делегация Украины покидает место проведения переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Украинская делегация покинула место проведения переговоров с Россией
Вчера, 17:08
 
В миреУкраинаКиевРустем УмеровСтамбулВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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