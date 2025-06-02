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Дуда не согласился с обещаниями Навроцкого заблокировать Украину в НАТО - РИА Новости, 02.06.2025
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23:55 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020573028.html
Дуда не согласился с обещаниями Навроцкого заблокировать Украину в НАТО
Дуда не согласился с обещаниями Навроцкого заблокировать Украину в НАТО - РИА Новости, 02.06.2025
Дуда не согласился с обещаниями Навроцкого заблокировать Украину в НАТО
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не согласен с обещаниями своего сменщика Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:55:00+03:00
2025-06-02T23:55:00+03:00
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ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не согласен с обещаниями своего сменщика Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО. По данным Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским с 49,11%. В ходе предвыборной кампании Навроцкий обещал, что на посту президента не согласится на принятие Украины в НАТО и даже подписал соответствующую декларацию, предложенную Славомиром Ментценом из коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". "У меня другой взгляд на эти вопросы, он следует среди прочего из президентского опыта, почти десяти лет, и знаний, которые я накопил за эти годы. Я, конечно, хотел бы поделиться этими знаниями", - сказал Дуда журналистам, отметив, что намерен встретиться с Навроцким во вторник. Он также выразил мнение, что "точка зрения зависит от точки сидения", а с президентского кресла "мир выглядит немного иначе". В начале года Дуда заявил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс. При этом он подчеркнул, что на большее Киев пока рассчитывать не может. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
https://ria.ru/20250524/polsha-2018919142.html
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в мире, украина, польша, киев, кароль навроцкий, анджей дуда, рафал тшасковски, нато, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Украина, Польша, Киев, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Рафал Тшасковски, НАТО, Президентские выборы в Польше — 2025
Дуда не согласился с обещаниями Навроцкого заблокировать Украину в НАТО

Дуда не согласен с обещаниями Навроцкого блокировать вступление Украины в НАТО

© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не согласен с обещаниями своего сменщика Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО.
По данным Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским с 49,11%. В ходе предвыборной кампании Навроцкий обещал, что на посту президента не согласится на принятие Украины в НАТО и даже подписал соответствующую декларацию, предложенную Славомиром Ментценом из коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация".
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"У меня другой взгляд на эти вопросы, он следует среди прочего из президентского опыта, почти десяти лет, и знаний, которые я накопил за эти годы. Я, конечно, хотел бы поделиться этими знаниями", - сказал Дуда журналистам, отметив, что намерен встретиться с Навроцким во вторник.
Он также выразил мнение, что "точка зрения зависит от точки сидения", а с президентского кресла "мир выглядит немного иначе".
В начале года Дуда заявил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс. При этом он подчеркнул, что на большее Киев пока рассчитывать не может.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
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