https://ria.ru/20250602/ukraina-2020566712.html

"В долг игроку": в США пришли в ярость из-за Украины

"В долг игроку": в США пришли в ярость из-за Украины - РИА Новости, 02.06.2025

"В долг игроку": в США пришли в ярость из-за Украины

Кредитование Украины равносильно спонсированию человека, который погряз в азартных играх, заявил американский политолог и журналист Джозайя Липпинкотт в соцсети РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:04:00+03:00

2025-06-02T23:04:00+03:00

2025-06-02T23:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Кредитование Украины равносильно спонсированию человека, который погряз в азартных играх, заявил американский политолог и журналист Джозайя Липпинкотт в соцсети X."Финансировать Украину — все равно что давать в долг азартному игроку, который вытворяет безумные вещи с деньгами, и от этого я вне себя от злости", — написал он.Эксперт отметил, что деньги для продолжения украинского конфликта берутся из карманов американских налогоплательщиков, но их согласия никто не спрашивал.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.В конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250602/zelenskaya-2020518093.html

https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020531298.html

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украина, киев, владимир зеленский, мвф, в мире, сша