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Жителя Пензенской области арестовали по подозрению в связи с ГУР

Жителя Пензенской области арестовали по подозрению в связи с ГУР - РИА Новости, 02.06.2025

Жителя Пензенской области арестовали по подозрению в связи с ГУР

Жителя Пензенской области арестовали по подозрению в связи с украинской разведкой, по решению суда фигурант отправлен в СИЗО, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T22:12:00+03:00

2025-06-02T22:12:00+03:00

2025-06-02T22:12:00+03:00

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САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Жителя Пензенской области арестовали по подозрению в связи с украинской разведкой, по решению суда фигурант отправлен в СИЗО, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. "УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 1993 года рождения... Установлено, что злоумышленник, имея намерения на вступление в украинское военизированное объединение, деятельность которого направлена против безопасности РФ и признана террористической, с использованием иностранного интернет-мессенджера Telegram установил и поддерживал отношения конфиденциального сотрудничества с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины в целях оказания содействия иностранной стороне в деятельности, направленной против безопасности РФ... Фигурант уголовного дела арестован", - говорится в сообщении. Следствие возбудило в отношении фигуранта дела по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". "Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности (подследственного)", - добавляется в сообщении.

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происшествия, россия, пензенская область, telegram, министерство обороны украины