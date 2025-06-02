https://ria.ru/20250602/ukraina-2020553621.html
Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом
Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом - РИА Новости, 02.06.2025
Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом
Третий раунд переговоров РФ и Украины, вероятнее всего, состоится вновь в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:47:00+03:00
2025-06-02T20:47:00+03:00
2025-06-02T20:48:00+03:00
киев
в мире
россия
украина
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883897244_0:50:3071:1777_1920x0_80_0_0_27e2d5f434fb124419aa50620d2d7818.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Третий раунд переговоров РФ и Украины, вероятнее всего, состоится вновь в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Первый раунд состоялся 16 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в районе Бешикташ."Вероятнее всего, новый раунд вновь пройдет в Стамбуле", - сообщил источник.
https://ria.ru/20250602/fidan-2020553535.html
киев
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883897244_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_11395680ead4c56dc9b394031f2fabfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Киев, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом
Третий раунд переговоров по Украине, скорее всего, пройдет в Стамбуле