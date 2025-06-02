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Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом - РИА Новости, 02.06.2025
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20:47 02.06.2025 (обновлено: 20:48 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020553621.html
Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом
Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом - РИА Новости, 02.06.2025
Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом
Третий раунд переговоров РФ и Украины, вероятнее всего, состоится вновь в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:47:00+03:00
2025-06-02T20:48:00+03:00
киев
в мире
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украина
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Третий раунд переговоров РФ и Украины, вероятнее всего, состоится вновь в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Первый раунд состоялся 16 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в районе Бешикташ."Вероятнее всего, новый раунд вновь пройдет в Стамбуле", - сообщил источник.
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киев, в мире, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Киев, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом

Третий раунд переговоров по Украине, скорее всего, пройдет в Стамбуле

© AP Photo / Francisco SecoЛюди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция
Люди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Francisco Seco
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Третий раунд переговоров РФ и Украины, вероятнее всего, состоится вновь в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Первый раунд состоялся 16 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в районе Бешикташ.
"Вероятнее всего, новый раунд вновь пройдет в Стамбуле", - сообщил источник.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Фидан оценил подход России и Украины на переговорах в Стамбуле
Вчера, 20:47
 
КиевВ миреРоссияУкраинаСтамбулВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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