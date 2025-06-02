https://ria.ru/20250602/ukraina-2020553621.html

Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом

Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом - РИА Новости, 02.06.2025

Источник сообщил, где, вероятно, пройдет третий раунд переговоров с Киевом

Третий раунд переговоров РФ и Украины, вероятнее всего, состоится вновь в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:47:00+03:00

2025-06-02T20:47:00+03:00

2025-06-02T20:48:00+03:00

киев

в мире

россия

украина

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Третий раунд переговоров РФ и Украины, вероятнее всего, состоится вновь в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Первый раунд состоялся 16 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в районе Бешикташ."Вероятнее всего, новый раунд вновь пройдет в Стамбуле", - сообщил источник.

https://ria.ru/20250602/fidan-2020553535.html

киев

россия

украина

стамбул

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