https://ria.ru/20250602/ukraina-2020544936.html

В своем меморандуме Россия предложила остановить мобилизацию на Украине

В своем меморандуме Россия предложила остановить мобилизацию на Украине - РИА Новости, 02.06.2025

В своем меморандуме Россия предложила остановить мобилизацию на Украине

Пакетное предложение меморандума России предполагает одним из условий для прекращения огня остановку мобилизации и начало демобилизации на Украине, говорится в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:55:00+03:00

2025-06-02T19:55:00+03:00

2025-06-02T19:55:00+03:00

в мире

россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Пакетное предложение меморандума России предполагает одним из условий для прекращения огня остановку мобилизации и начало демобилизации на Украине, говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "﻿﻿﻿Прекращение мобилизации и начало демобилизации", - говорится в пакетном предложении, прописанном в качестве одного из вариантов условия прекращения огня.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020544765.html

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в мире, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле