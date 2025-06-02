https://ria.ru/20250602/ukraina-2020544936.html
В своем меморандуме Россия предложила остановить мобилизацию на Украине
В своем меморандуме Россия предложила остановить мобилизацию на Украине - РИА Новости, 02.06.2025
В своем меморандуме Россия предложила остановить мобилизацию на Украине
Пакетное предложение меморандума России предполагает одним из условий для прекращения огня остановку мобилизации и начало демобилизации на Украине, говорится в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:55:00+03:00
2025-06-02T19:55:00+03:00
2025-06-02T19:55:00+03:00
в мире
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Пакетное предложение меморандума России предполагает одним из условий для прекращения огня остановку мобилизации и начало демобилизации на Украине, говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Прекращение мобилизации и начало демобилизации", - говорится в пакетном предложении, прописанном в качестве одного из вариантов условия прекращения огня.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020544765.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В своем меморандуме Россия предложила остановить мобилизацию на Украине
В меморандуме Россия предложила начать демобилизацию на Украине