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Источник рассказал о встрече Мединского и Умерова до переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
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19:50 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020544604.html
Источник рассказал о встрече Мединского и Умерова до переговоров
Источник рассказал о встрече Мединского и Умерова до переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
Источник рассказал о встрече Мединского и Умерова до переговоров
До переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле состоялась двусторонняя встреча их глав Владимира Мединского и Рустема Умерова, она длилась 2,5... РИА Новости, 02.06.2025
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2025-06-02T19:50:00+03:00
стамбул
владимир мединский
рустем умеров
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
украина
в мире
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. До переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле состоялась двусторонняя встреча их глав Владимира Мединского и Рустема Умерова, она длилась 2,5 часа, сообщил источник РИА Новости в российской делегации. "До переговоров делегаций прошла двусторонняя встреча главы российской делегации Владимира Мединского с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, которая длилась 2,5 часа. Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров", - сказал собеседник агентства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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стамбул, владимир мединский, рустем умеров, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, украина, в мире
Стамбул, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Украина, В мире
Источник рассказал о встрече Мединского и Умерова до переговоров

Мединский встретился с Умеровым до переговоров, эта встреча длилась 2,5 часа

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. До переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле состоялась двусторонняя встреча их глав Владимира Мединского и Рустема Умерова, она длилась 2,5 часа, сообщил источник РИА Новости в российской делегации.
"До переговоров делегаций прошла двусторонняя встреча главы российской делегации Владимира Мединского с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, которая длилась 2,5 часа. Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров", - сказал собеседник агентства.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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СтамбулВладимир МединскийРустем УмеровВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссияУкраинаВ мире
 
 
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