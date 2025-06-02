https://ria.ru/20250602/ukraina-2020544604.html

Источник рассказал о встрече Мединского и Умерова до переговоров

Источник рассказал о встрече Мединского и Умерова до переговоров - РИА Новости, 02.06.2025

Источник рассказал о встрече Мединского и Умерова до переговоров

До переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле состоялась двусторонняя встреча их глав Владимира Мединского и Рустема Умерова, она длилась 2,5... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:50:00+03:00

2025-06-02T19:50:00+03:00

2025-06-02T19:50:00+03:00

стамбул

владимир мединский

рустем умеров

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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в мире

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. До переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле состоялась двусторонняя встреча их глав Владимира Мединского и Рустема Умерова, она длилась 2,5 часа, сообщил источник РИА Новости в российской делегации. "До переговоров делегаций прошла двусторонняя встреча главы российской делегации Владимира Мединского с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, которая длилась 2,5 часа. Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров", - сказал собеседник агентства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020543902.html

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стамбул, владимир мединский, рустем умеров, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, украина, в мире