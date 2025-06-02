https://ria.ru/20250602/ukraina-2020516210.html
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу Путина, Зеленского и Трампа
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу Путина, Зеленского и Трампа - РИА Новости, 02.06.2025
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу Путина, Зеленского и Трампа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу лидеров США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:46:00+03:00
2025-06-02T17:46:00+03:00
2025-06-02T17:56:00+03:00
турция
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
стамбул
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006379237_388:145:2811:1508_1920x0_80_0_0_1b9f16ffc7811a107d2ac2d0097a51be.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу лидеров США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции."Я больше всего хочу, чтобы Путин и Зеленский встретились в Стамбуле или Анкаре. Даже приезд Трампа. Давайте сделаем Стамбул центром мира",- заявил Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020518812.html
турция
стамбул
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006379237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f448893ac5507995376b789dc5d147a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, стамбул, россия, в мире
Турция, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стамбул, Россия, В мире
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу Путина, Зеленского и Трампа
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу Путина, Зеленского и Трампа в Турции