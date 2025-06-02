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Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу Путина, Зеленского и Трампа - РИА Новости, 02.06.2025
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17:46 02.06.2025 (обновлено: 17:56 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020516210.html
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу Путина, Зеленского и Трампа
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу Путина, Зеленского и Трампа - РИА Новости, 02.06.2025
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу Путина, Зеленского и Трампа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу лидеров США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. РИА Новости, 02.06.2025
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2025-06-02T17:56:00+03:00
турция
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
стамбул
россия
в мире
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу лидеров США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции."Я больше всего хочу, чтобы Путин и Зеленский встретились в Стамбуле или Анкаре. Даже приезд Трампа. Давайте сделаем Стамбул центром мира",- заявил Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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турция, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, стамбул, россия, в мире
Турция, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стамбул, Россия, В мире
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу Путина, Зеленского и Трампа

Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу Путина, Зеленского и Трампа в Турции

© Anadolu/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Anadolu/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу лидеров США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.
"Я больше всего хочу, чтобы Путин и Зеленский встретились в Стамбуле или Анкаре. Даже приезд Трампа. Давайте сделаем Стамбул центром мира",- заявил Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Помощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Вчера, 17:53
 
ТурцияВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампСтамбулРоссияВ мире
 
 
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