https://ria.ru/20250602/ukraina-2020513477.html

Мединский высказался на тему спасенных украинских детей

Мединский высказался на тему спасенных украинских детей - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский высказался на тему спасенных украинских детей

Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:37:00+03:00

2025-06-02T17:37:00+03:00

2025-06-02T17:52:00+03:00

киев

украина

владимир мединский

россия

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Вот этот список - 339 фамилий - это еще раз говорит о том, что из темы похищения детей, к сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев. Знаете, они, видимо, посмотрели фильм "Хвост виляет собакой", помните?.. Если вы хотите вышибить слезу, значит, покажите брошенного ребенка, а лучше ребенка с котенком. Вот и показывают. На самом деле речь идет о десятках детей, эти дети никем не похищенные. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные, и мы ищем родителей. И если появляются родители, мы их возвращаем", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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