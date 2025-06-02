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Мединский высказался на тему спасенных украинских детей
Мединский высказался на тему спасенных украинских детей - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский высказался на тему спасенных украинских детей
Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:37:00+03:00
2025-06-02T17:37:00+03:00
2025-06-02T17:52:00+03:00
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владимир мединский
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стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Вот этот список - 339 фамилий - это еще раз говорит о том, что из темы похищения детей, к сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев. Знаете, они, видимо, посмотрели фильм "Хвост виляет собакой", помните?.. Если вы хотите вышибить слезу, значит, покажите брошенного ребенка, а лучше ребенка с котенком. Вот и показывают. На самом деле речь идет о десятках детей, эти дети никем не похищенные. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные, и мы ищем родителей. И если появляются родители, мы их возвращаем", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Киев, Украина, Владимир Мединский, Россия, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Мединский высказался на тему спасенных украинских детей
Мединский: Киев устроил из темы похищения детей шоу для Европы