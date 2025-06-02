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Журналист раскритиковал украинский проект меморандума из-за одной детали - РИА Новости, 02.06.2025
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17:35 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020510666.html
Журналист раскритиковал украинский проект меморандума из-за одной детали
Журналист раскритиковал украинский проект меморандума из-за одной детали - РИА Новости, 02.06.2025
Журналист раскритиковал украинский проект меморандума из-за одной детали
Журналист Чей Боуз в соцсети X назвал фальшивой позицию Украины из-за варианта меморандума, составленного на украинском и английском языках. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:35:00+03:00
2025-06-02T17:35:00+03:00
в мире
украина
стамбул
москва
владимир мединский
чей боуз
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X назвал фальшивой позицию Украины из-за варианта меморандума, составленного на украинском и английском языках."Делегация киевской диктатуры отказалась снова использовать русский язык. И это несмотря на то, что все они говорили на нем, выросли на нем, и подавляющее большинство их народа и армии говорит на нем. Фальшивая позиция от фальшивого "правительства", — написал Боуз.Как сообщил RT глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, Москва получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, документ был передан на украинском и английском языках.Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, он проходил на русском языке и продлился чуть больше часа.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020506904.html
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в мире, украина, стамбул, москва, владимир мединский, чей боуз, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Стамбул, Москва, Владимир Мединский, Чей Боуз, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Журналист раскритиковал украинский проект меморандума из-за одной детали

Боуз: украинский меморандум говорит о фальшивой позиции Киева

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица после переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган
Министр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица после переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица после переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X назвал фальшивой позицию Украины из-за варианта меморандума, составленного на украинском и английском языках.
"Делегация киевской диктатуры отказалась снова использовать русский язык. И это несмотря на то, что все они говорили на нем, выросли на нем, и подавляющее большинство их народа и армии говорит на нем. Фальшивая позиция от фальшивого "правительства", — написал Боуз.
Как сообщил RT глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, Москва получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, документ был передан на украинском и английском языках.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, он проходил на русском языке и продлился чуть больше часа.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В течение недели Киев изучит предоставленный Москвой вариант меморандума
Вчера, 17:16
 
В миреУкраинаСтамбулМоскваВладимир МединскийЧей БоузВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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