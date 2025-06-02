https://ria.ru/20250602/ukraina-2020506904.html

В течение недели Киев изучит предоставленный Москвой вариант меморандума

В течение недели Киев изучит предоставленный Москвой вариант меморандума - РИА Новости, 02.06.2025

В течение недели Киев изучит предоставленный Москвой вариант меморандума

Киев в течение недели изучит представленный делегацией РФ в Стамбуле меморандум об урегулировании конфликта, заявил глава украинского министерства обороны... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:16:00+03:00

2025-06-02T17:16:00+03:00

2025-06-02T17:23:00+03:00

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рустем умеров

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Киев в течение недели изучит представленный делегацией РФ в Стамбуле меморандум об урегулировании конфликта, заявил глава украинского министерства обороны Рустем Умеров.Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник."Во время сегодняшней дискуссии россияне передали свой документ нашей делегации, наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги", - отметил Умеров в ходе пресс-конференции.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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