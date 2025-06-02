https://ria.ru/20250602/ukraina-2020485535.html
Переговоры в Стамбуле шли на русском языке
Переговоры в Стамбуле шли на русском языке - РИА Новости, 02.06.2025
Переговоры в Стамбуле шли на русском языке
Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле шел на русском языке, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:59:00+03:00
2025-06-02T15:59:00+03:00
2025-06-02T16:59:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле шел на русском языке, сообщил РИА Новости источник."Переговоры шли по-русски", - сказал источник.Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время.Переговоры шли больше часа во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, стамбул, россия, украина
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Стамбул, Россия, Украина
Переговоры в Стамбуле шли на русском языке
Переговоры между Москвой и Киевом в Стамубуле шли на русском языке