https://ria.ru/20250602/ukraina-2020485535.html

Переговоры в Стамбуле шли на русском языке

Переговоры в Стамбуле шли на русском языке - РИА Новости, 02.06.2025

Переговоры в Стамбуле шли на русском языке

Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле шел на русском языке, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:59:00+03:00

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле шел на русском языке, сообщил РИА Новости источник."Переговоры шли по-русски", - сказал источник.Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время.Переговоры шли больше часа во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/fidan-2020467863.html

стамбул

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2025

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, стамбул, россия, украина