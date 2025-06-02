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Умеров не воспользовался устройством перевода на вступительном слове Фидана
Умеров не воспользовался устройством перевода на вступительном слове Фидана - РИА Новости, 02.06.2025
Умеров не воспользовался устройством перевода на вступительном слове Фидана
Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с российской делегацией в Стамбуле вновь не воспользовался устройством для синхронного перевода на... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:19:00+03:00
2025-06-02T15:19:00+03:00
2025-06-02T15:19:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с российской делегацией в Стамбуле вновь не воспользовался устройством для синхронного перевода на вступительном слове главы турецкого МИД Хакана Фидана, передает корреспондент РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле, со вступительным словом к участникам переговоров обратится глава турецкого МИД Хакан Фидан. Первый раунд переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая, со вступительным словом к их участникам обратился Фидан, тогда Умеров также не стал использовать устройство для перевода. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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в мире, россия, стамбул, украина, рустем умеров, хакан фидан, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Рустем Умеров, Хакан Фидан, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Умеров не воспользовался устройством перевода на вступительном слове Фидана
Умеров опять не использовал устройство перевода на вступительном слове Фидана