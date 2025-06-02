https://ria.ru/20250602/ukraina-2020472053.html

Фидан высказался о нацеленности Трампа на урегулирование на Украине

Фидан высказался о нацеленности Трампа на урегулирование на Украине - РИА Новости, 02.06.2025

Фидан высказался о нацеленности Трампа на урегулирование на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция высоко оценивает решительную позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, она... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:05:00+03:00

2025-06-02T15:05:00+03:00

2025-06-02T15:13:00+03:00

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция высоко оценивает решительную позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, она открывает "окно возможностей" в данном отношении.Ранее источник РИА Новости в МИД Турции сообщил, что встреча делегаций РФ и Украины начинается во дворце Чираган в Стамбуле, со вступительным словом к участникам переговоров обратится Фидан."Мы высоко оцениваем подход США к урегулированию конфликта. Решительность Трампа открывает окно возможностей в данном отношении", - сказал Фидан, выступая со вступительным словом на переговорах во дворце Чираган.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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