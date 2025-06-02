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На Ставрополье арестовали мужчину, восхищавшегося украинской идеологией - РИА Новости, 02.06.2025
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14:08 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020449005.html
На Ставрополье арестовали мужчину, восхищавшегося украинской идеологией
На Ставрополье арестовали мужчину, восхищавшегося украинской идеологией - РИА Новости, 02.06.2025
На Ставрополье арестовали мужчину, восхищавшегося украинской идеологией
Суд арестовал приверженца проукраинской идеологии, обвиняемого по двум "террористическим" статьям УК РФ, сообщила пресс-служба Изобильненского суда... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:08:00+03:00
2025-06-02T14:08:00+03:00
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 2 июн – РИА Новости. Суд арестовал приверженца проукраинской идеологии, обвиняемого по двум "террористическим" статьям УК РФ, сообщила пресс-служба Изобильненского суда Ставропольского края. По данным суда, обвиняемый местный житель, являясь приверженцем проукраинской идеологии, через Telegram вступил в переписку с террористической организацией "Русский добровольческий корпус"*, деятельность которой в России запрещена. "Изобильненским районным судом Ставропольского края избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 30 суток в отношении обвиняемого гражданина Н. по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической – ред.), ч.1. ст.205.1 УК РФ (склонение к террористической деятельности – ред.)", – говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый также склонял своих друзей к участию в деятельности запрещенной организации* Запрещенная в России террористическая организация.
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происшествия, россия, ставропольский край
Происшествия, Россия, Ставропольский край
На Ставрополье арестовали мужчину, восхищавшегося украинской идеологией

На Ставрополье арестовали приверженца проукраинской идеологии по двум статьям УК

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 2 июн – РИА Новости. Суд арестовал приверженца проукраинской идеологии, обвиняемого по двум "террористическим" статьям УК РФ, сообщила пресс-служба Изобильненского суда Ставропольского края.
По данным суда, обвиняемый местный житель, являясь приверженцем проукраинской идеологии, через Telegram вступил в переписку с террористической организацией "Русский добровольческий корпус"*, деятельность которой в России запрещена.
"Изобильненским районным судом Ставропольского края избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 30 суток в отношении обвиняемого гражданина Н. по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической – ред.), ч.1. ст.205.1 УК РФ (склонение к террористической деятельности – ред.)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый также склонял своих друзей к участию в деятельности запрещенной организации
* Запрещенная в России террористическая организация.
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