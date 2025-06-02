https://ria.ru/20250602/ukraina-2020364471.html

Журналист объяснил атаки Киева по аэродромам в России

Журналист объяснил атаки Киева по аэродромам в России - РИА Новости, 02.06.2025

Журналист объяснил атаки Киева по аэродромам в России

Террористическая атака в отношении российских аэродромов показывает, что киевский режим пребывает в полном отчаянии — такое мнение выразил ирландский журналист... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T03:00:00+03:00

2025-06-02T03:00:00+03:00

2025-06-02T03:11:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Террористическая атака в отношении российских аэродромов показывает, что киевский режим пребывает в полном отчаянии — такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Гуллоуэю."Это акт отчаяния и попытка спровоцировать Россию на необдуманные действия", — заявил он.По словам эксперта, Украина совершила эту атаку в попытке скрыть собственное бедственное положение на фронте и отвлечь внимание от недавних громких военный и политических провалов."Они хотят приуменьшить провальное контрнаступление, они хотят приуменьшить катастрофу в Курской области, они хотят приуменьшить тот факт, что Украина — это диктатура, в которой людей загребают с улиц или еще откуда-нибудь", — заключил Боуз.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020360047.html

https://ria.ru/20250602/reaktsiya-2020363146.html

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