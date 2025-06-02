Рейтинг@Mail.ru
Журналист объяснил атаки Киева по аэродромам в России - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 02.06.2025 (обновлено: 03:11 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020364471.html
Журналист объяснил атаки Киева по аэродромам в России
Журналист объяснил атаки Киева по аэродромам в России - РИА Новости, 02.06.2025
Журналист объяснил атаки Киева по аэродромам в России
Террористическая атака в отношении российских аэродромов показывает, что киевский режим пребывает в полном отчаянии — такое мнение выразил ирландский журналист... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T03:00:00+03:00
2025-06-02T03:11:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020303330_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1cdc085e6606b40a660a250514206449.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Террористическая атака в отношении российских аэродромов показывает, что киевский режим пребывает в полном отчаянии — такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Гуллоуэю."Это акт отчаяния и попытка спровоцировать Россию на необдуманные действия", — заявил он.По словам эксперта, Украина совершила эту атаку в попытке скрыть собственное бедственное положение на фронте и отвлечь внимание от недавних громких военный и политических провалов."Они хотят приуменьшить провальное контрнаступление, они хотят приуменьшить катастрофу в Курской области, они хотят приуменьшить тот факт, что Украина — это диктатура, в которой людей загребают с улиц или еще откуда-нибудь", — заключил Боуз.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020360047.html
https://ria.ru/20250602/reaktsiya-2020363146.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020303330_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7131f876be7f08c7802f5921af85a4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, чей боуз
В мире, Россия, Украина, Киев, Чей Боуз
Журналист объяснил атаки Киева по аэродромам в России

Журналист Боуз назвал теракт в отношении аэродромов актом отчаяния Киева

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Террористическая атака в отношении российских аэродромов показывает, что киевский режим пребывает в полном отчаянии — такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Гуллоуэю.
"Это акт отчаяния и попытка спровоцировать Россию на необдуманные действия", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Будет хуже": в Раде призвали к расправе над Зеленским
01:10
По словам эксперта, Украина совершила эту атаку в попытке скрыть собственное бедственное положение на фронте и отвлечь внимание от недавних громких военный и политических провалов.
«
"Они хотят приуменьшить провальное контрнаступление, они хотят приуменьшить катастрофу в Курской области, они хотят приуменьшить тот факт, что Украина — это диктатура, в которой людей загребают с улиц или еще откуда-нибудь", — заключил Боуз.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Глубоко на дне": в США отреагировали на атаку по аэродромам России
02:00
 
В миреРоссияУкраинаКиевЧей Боуз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала