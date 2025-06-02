https://ria.ru/20250602/udar-2020426334.html

ВС России нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА

ВС России нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025

ВС России нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА

Российские военные поразили цеха производства ударных беспилотников, пункты их запуска и хранения, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:28:00+03:00

2025-06-02T12:28:00+03:00

2025-06-02T14:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские военные поразили цеха производства ударных беспилотников, пункты их запуска и хранения, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах", — указано в сводке ведомства.Удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250602/svo-2020001336.html

https://ria.ru/20250601/vs-2020335327.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина