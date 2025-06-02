https://ria.ru/20250602/udar-2020426334.html
ВС России нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА
ВС России нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
ВС России нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА
Российские военные поразили цеха производства ударных беспилотников, пункты их запуска и хранения, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:28:00+03:00
2025-06-02T12:28:00+03:00
2025-06-02T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские военные поразили цеха производства ударных беспилотников, пункты их запуска и хранения, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах", — указано в сводке ведомства.Удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250602/svo-2020001336.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА
ВС России ударили по цехам производства украинских БПЛА и местам их запуска