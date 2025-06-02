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Поставки газа из России в Европу в мае выросли на десять процентов - РИА Новости, 02.06.2025
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16:56 02.06.2025 (обновлено: 16:57 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/turtsiya-2020501986.html
Поставки газа из России в Европу в мае выросли на десять процентов
Поставки газа из России в Европу в мае выросли на десять процентов - РИА Новости, 02.06.2025
Поставки газа из России в Европу в мае выросли на десять процентов
Суточные поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в мае выросли в месячном выражении на 10,2%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:56:00+03:00
2025-06-02T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Суточные поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в мае выросли в месячном выражении на 10,2%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, составила с 1 по 31 мая в среднем 45,9 миллиона кубометров в сутки. Это на 10,2% больше, чем в апреле – 41,7 миллиона кубометров. Поставки за весь май составили 1,42 миллиарда кубометров, тогда как за апрель – 1,25 миллиарда. При этом в годовом выражении экспорт в мае текущего года снизился примерно на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.
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европа, россия, турция, газпром, турецкий поток, в мире
Европа, Россия, Турция, Газпром, Турецкий поток, В мире
Поставки газа из России в Европу в мае выросли на десять процентов

Поставки газа по "Турецкому потоку" из России в Европу в мае выросли на 10,2%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Суточные поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в мае выросли в месячном выражении на 10,2%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, составила с 1 по 31 мая в среднем 45,9 миллиона кубометров в сутки. Это на 10,2% больше, чем в апреле – 41,7 миллиона кубометров. Поставки за весь май составили 1,42 миллиарда кубометров, тогда как за апрель – 1,25 миллиарда.
При этом в годовом выражении экспорт в мае текущего года снизился примерно на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.
Газопровод Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В КНР по "Силе Сибири" поставили 100 миллиардов кубометров российского газа
30 мая, 12:22
 
ЕвропаРоссияТурцияГазпромТурецкий потокВ мире
 
 
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