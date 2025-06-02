https://ria.ru/20250602/turtsiya-2020362652.html

В Турции жестко раскритиковали Зеленского перед встречей в Стамбуле

В Турции жестко раскритиковали Зеленского перед встречей в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

В Турции жестко раскритиковали Зеленского перед встречей в Стамбуле

Владимир Зеленский сознательно пытается сорвать мирный переговорный процесс в Стамбуле из-за страха перед последующей потери власти и жесткого ответа со стороны РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T01:49:00+03:00

2025-06-02T01:49:00+03:00

2025-06-02T01:49:00+03:00

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михаил галузин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский сознательно пытается сорвать мирный переговорный процесс в Стамбуле из-за страха перед последующей потери власти и жесткого ответа со стороны украинских военных и националистических группировок, пишет турецкое издание dikGAZETE."Зеленский, явно находясь под давлением украинских военных и националистических группировок, активно саботирует переговоры с Россией. Истинная причина его страха — страх быть уничтоженным этими людьми", — говорится в материале.По словам автора, Зеленский активно продолжает попытки "подрывать процесс" в преддверии запланированного второго раунда переговоров, устраивая атаки беспилотников."Успехи российской армии не должны дать забыть тот факт, что киевский режим продолжает свои террористические атаки. По приказу Зеленского они продолжаются и не думают прекращаться", — констатировал турецкий журналист.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.

https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020303984.html

https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020360047.html

https://ria.ru/20250601/turtsiya-2020213801.html

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в мире, стамбул, россия, украина, владимир зеленский, владимир мединский, михаил галузин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025