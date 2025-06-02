Рейтинг@Mail.ru
ЦБ запустил сервис для оперативных жалоб о нарушениях прав потребителей - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 02.06.2025 (обновлено: 16:23 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/tsb-2020489341.html
ЦБ запустил сервис для оперативных жалоб о нарушениях прав потребителей
ЦБ запустил сервис для оперативных жалоб о нарушениях прав потребителей - РИА Новости, 02.06.2025
ЦБ запустил сервис для оперативных жалоб о нарушениях прав потребителей
Банк России запустил сервис, с помощью которого можно оперативно проинформировать регулятора о нарушениях прав потребителей финансовых услуг, сообщается на... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:21:00+03:00
2025-06-02T16:23:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Банк России запустил сервис, с помощью которого можно оперативно проинформировать регулятора о нарушениях прав потребителей финансовых услуг, сообщается на сайте регулятора. "Потребителям предлагается рассказывать о недобросовестных действиях банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, а также операторов финансовых и инвестиционных платформ. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте Банка России", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью сервиса можно оперативно сообщать о предполагаемом нарушении своих прав финансовыми организациями, а такая информация станет сигналом для того, чтобы регулятор провел контрольную закупку. Подчеркивается, что, в отличие от интернет-приемной, через этот сервис человек сможет сообщить о нарушении, даже если оно не касается его лично. Так, гражданин сможет сообщить о навязывании дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, о предложении вместо вклада другого продукта, о проблемах при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования, а также пожаловаться на отсутствие в офисе банка данных об условиях вкладов и на другие нарушения. "Если информация из этих сообщений подтвердится, регулятор может применить к финансовой организации надзорные меры, а результаты проверок будет периодически размещать на своем сайте", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250602/investitsii-2020363931.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e02e90fe17c151c36530ea0b4b8ffc25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), осаго
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ОСАГО
ЦБ запустил сервис для оперативных жалоб о нарушениях прав потребителей

ЦБ РФ запустил сервис для срочных жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Банк России запустил сервис, с помощью которого можно оперативно проинформировать регулятора о нарушениях прав потребителей финансовых услуг, сообщается на сайте регулятора.
"Потребителям предлагается рассказывать о недобросовестных действиях банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, а также операторов финансовых и инвестиционных платформ. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте Банка России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью сервиса можно оперативно сообщать о предполагаемом нарушении своих прав финансовыми организациями, а такая информация станет сигналом для того, чтобы регулятор провел контрольную закупку. Подчеркивается, что, в отличие от интернет-приемной, через этот сервис человек сможет сообщить о нарушении, даже если оно не касается его лично.
Так, гражданин сможет сообщить о навязывании дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, о предложении вместо вклада другого продукта, о проблемах при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования, а также пожаловаться на отсутствие в офисе банка данных об условиях вкладов и на другие нарушения.
"Если информация из этих сообщений подтвердится, регулятор может применить к финансовой организации надзорные меры, а результаты проверок будет периодически размещать на своем сайте", - добавляется в сообщении.
Пачки денег - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Финансист предупредила об опасных способах вложения денег
Вчера, 03:18
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала