https://ria.ru/20250602/tsb-2020489341.html
ЦБ запустил сервис для оперативных жалоб о нарушениях прав потребителей
ЦБ запустил сервис для оперативных жалоб о нарушениях прав потребителей - РИА Новости, 02.06.2025
ЦБ запустил сервис для оперативных жалоб о нарушениях прав потребителей
Банк России запустил сервис, с помощью которого можно оперативно проинформировать регулятора о нарушениях прав потребителей финансовых услуг, сообщается на... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:21:00+03:00
2025-06-02T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Банк России запустил сервис, с помощью которого можно оперативно проинформировать регулятора о нарушениях прав потребителей финансовых услуг, сообщается на сайте регулятора. "Потребителям предлагается рассказывать о недобросовестных действиях банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, а также операторов финансовых и инвестиционных платформ. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте Банка России", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью сервиса можно оперативно сообщать о предполагаемом нарушении своих прав финансовыми организациями, а такая информация станет сигналом для того, чтобы регулятор провел контрольную закупку. Подчеркивается, что, в отличие от интернет-приемной, через этот сервис человек сможет сообщить о нарушении, даже если оно не касается его лично. Так, гражданин сможет сообщить о навязывании дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, о предложении вместо вклада другого продукта, о проблемах при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования, а также пожаловаться на отсутствие в офисе банка данных об условиях вкладов и на другие нарушения. "Если информация из этих сообщений подтвердится, регулятор может применить к финансовой организации надзорные меры, а результаты проверок будет периодически размещать на своем сайте", - добавляется в сообщении.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), осаго
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ОСАГО
ЦБ запустил сервис для оперативных жалоб о нарушениях прав потребителей
ЦБ РФ запустил сервис для срочных жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Банк России запустил сервис
, с помощью которого можно оперативно проинформировать регулятора о нарушениях прав потребителей финансовых услуг, сообщается на сайте регулятора.
"Потребителям предлагается рассказывать о недобросовестных действиях банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, а также операторов финансовых и инвестиционных платформ. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте Банка России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью сервиса можно оперативно сообщать о предполагаемом нарушении своих прав финансовыми организациями, а такая информация станет сигналом для того, чтобы регулятор провел контрольную закупку. Подчеркивается, что, в отличие от интернет-приемной, через этот сервис человек сможет сообщить о нарушении, даже если оно не касается его лично.
Так, гражданин сможет сообщить о навязывании дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, о предложении вместо вклада другого продукта, о проблемах при заключении договоров ОС
АГО или урегулировании убытков по договорам страхования, а также пожаловаться на отсутствие в офисе банка данных об условиях вкладов и на другие нарушения.
"Если информация из этих сообщений подтвердится, регулятор может применить к финансовой организации надзорные меры, а результаты проверок будет периодически размещать на своем сайте", - добавляется в сообщении.