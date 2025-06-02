https://ria.ru/20250602/tramp-2020361908.html

Трамп не планирует продлевать временную паузу на импортные пошлины

Трамп не планирует продлевать временную паузу на импортные пошлины - РИА Новости, 02.06.2025

Трамп не планирует продлевать временную паузу на импортные пошлины

Президент США Дональд Трамп не собирается продлевать в начале июля временную паузу на действие повышенных импортных пошлин против большинства торговых партнеров РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T01:34:00+03:00

2025-06-02T01:34:00+03:00

2025-06-02T01:34:00+03:00

экономика

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается продлевать в начале июля временную паузу на действие повышенных импортных пошлин против большинства торговых партнеров страны, введенную ранее на срок 90 дней, заявил в воскресенье глава американского минторга Говард Латник. "Сегодня я не вижу, чтобы было продление. Фактически, я считаю, что это и есть крайний срок, и президент только собирается определить, какие ставки будут действовать для тех, кто не сможет заключить сделку", - сообщил он в эфире телеканала Fox News. Чиновник также выразил уверенность в том, что в ближайшие недели Вашингтон заключит "первоклассные" торговые сделки с другими странами, которые позволят открыть иностранные рынки для американских товаров и установить такие ставки импортных пошлин, которые обеспечат "справедливое" отношение к США во всем мире. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.

https://ria.ru/20250601/tramp-2020347599.html

https://ria.ru/20250531/yaponiya-2020094085.html

сша

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экономика, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт