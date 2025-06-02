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ВС России передали партию модернизированных танков Т-80 - РИА Новости, 02.06.2025
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06:12 02.06.2025 (обновлено: 07:18 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/tank-2020370687.html
ВС России передали партию модернизированных танков Т-80
ВС России передали партию модернизированных танков Т-80 - РИА Новости, 02.06.2025
ВС России передали партию модернизированных танков Т-80
Концерн "Уралвагонзавод" отправил в российские войска партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом пожеланий участников спецоперации, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T06:12:00+03:00
2025-06-02T07:18:00+03:00
безопасность
технологии
россия
ростех
уралвагонзавод
т-80
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" отправил в российские войска партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом пожеланий участников спецоперации, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия. "Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" поставил в войска очередную партию танков Т-80БВМ. Машины доработали с учетом потребностей и пожеланий участников специальной военной операции. В ходе модернизации конструкторы значительно повысили выживаемость "восьмидесяток" и их экипажей на поле боя", - говорится в сообщении. Представитель производства рассказал, что при модернизации танков было применено много инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик, по его словам, теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач. "Между предприятием и танковыми подразделениями организована обратная связь, все пожелания военнослужащих по доработкам боевых машин через штатные соединения приходят на завод. Именно за счет выстроенной обратной связи удается своевременно реагировать на изменения ведения боевой работы, повышать уровень безопасности экипажа и проводить необходимую модернизацию танков. Положительные отзывы от результатов такой работы приходят регулярно", - приводит пресс-служба слова военного представителя Минобороны России. Перед отправкой эшелона танки окропили святой водой и прочли молитву настоятель храма-памятника Святого благоверного князя Димитрия Донского Сергий Тюкин и председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Дионисий Гришин. Т-80БВМ является современной версией советского танка Т-80 с повышенными основными боевыми качествами, в частности, огневой мощью, защищенностью, подвижностью и командной управляемостью. Газотурбинный двигатель Т-80БВМ может запускаться при температуре минус 40 градусов. Обновленные Т-80БВМ поступают в российскую армию с 2017 года.
https://ria.ru/20250506/spetsoperatsiya-2015193833.html
https://ria.ru/20250328/tanki-2007854312.html
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безопасность, технологии, россия, ростех, уралвагонзавод, т-80
Безопасность, Технологии, Россия, Ростех, Уралвагонзавод, Т-80
ВС России передали партию модернизированных танков Т-80

УВЗ: ВС России передали партию модернизированных танков Т-80

© Омский завод транспортного машиностроения/ВКонтактеТанк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Омский завод транспортного машиностроения/ВКонтакте
Танк Т-80БВМ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" отправил в российские войска партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом пожеланий участников спецоперации, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.
"Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" поставил в войска очередную партию танков Т-80БВМ. Машины доработали с учетом потребностей и пожеланий участников специальной военной операции. В ходе модернизации конструкторы значительно повысили выживаемость "восьмидесяток" и их экипажей на поле боя", - говорится в сообщении.
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Представитель производства рассказал, что при модернизации танков было применено много инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик, по его словам, теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач.
"Между предприятием и танковыми подразделениями организована обратная связь, все пожелания военнослужащих по доработкам боевых машин через штатные соединения приходят на завод. Именно за счет выстроенной обратной связи удается своевременно реагировать на изменения ведения боевой работы, повышать уровень безопасности экипажа и проводить необходимую модернизацию танков. Положительные отзывы от результатов такой работы приходят регулярно", - приводит пресс-служба слова военного представителя Минобороны России.
Перед отправкой эшелона танки окропили святой водой и прочли молитву настоятель храма-памятника Святого благоверного князя Димитрия Донского Сергий Тюкин и председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Дионисий Гришин.
Т-80БВМ является современной версией советского танка Т-80 с повышенными основными боевыми качествами, в частности, огневой мощью, защищенностью, подвижностью и командной управляемостью. Газотурбинный двигатель Т-80БВМ может запускаться при температуре минус 40 градусов. Обновленные Т-80БВМ поступают в российскую армию с 2017 года.
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