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В Воронеже рассказали о сыновьях женщины, получившей звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 02.06.2025
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20:08 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/svo-2020547368.html
В Воронеже рассказали о сыновьях женщины, получившей звание "Мать-героиня"
В Воронеже рассказали о сыновьях женщины, получившей звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 02.06.2025
В Воронеже рассказали о сыновьях женщины, получившей звание "Мать-героиня"
Четверо сыновей Людмилы Лебедевой из Воронежа, получившей звание "Мать-героиня" и которая родила 14 детей, служат в зоне специальной военной операции, сообщили... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:08:00+03:00
2025-06-02T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
воронеж
россия
воронежская область
владимир путин
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ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Четверо сыновей Людмилы Лебедевой из Воронежа, получившей звание "Мать-героиня" и которая родила 14 детей, служат в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правительстве региона. В четверг, 22 мая на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента РФ Владимира Путина о награждении многодетных семей из 22 регионов. Среди тех, кто получил звание "Мать-героиня" — Людмила Лебедева из Воронежа. "Семья Лебедевой Людмилы Викторовны проживает в городе Воронеж. Она имеет 14 детей от 3-х браков, 6 (детей - ред.) из которых несовершеннолетние. Александр, Павел, Никита и Алексей являются участниками СВО", - сообщили в правительстве Воронежской области. У Лебедевой девять сыновей и пять дочерей. Одна девушка учится в колледже, один из сыновей в девятом классе, ещё двое детей во втором, ещё трое являются дошкольниками. Дети спортивно развиты, активно участвуют в общешкольных, городских, областных мероприятиях. Семья ведет здоровый образ жизни. "Родители проявляют высокую степень ответственности и заботу о своих детях, уделяют много времени и энергии формированию их личностей. Они создают дружелюбную и гармоничную атмосферу, что способствует развитию детей и укреплению семейных уз", - добавили власти. По словам властей, семья Лебедевой является социально ответственной семьей. "Мать для всех детей является непререкаемым авторитетом", - говорят власти. "Стиль отношений между детьми и родителями – демократический: родители уважают интересы детей, развивают их склонности, поддерживают творческие начинания. В семье царит взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие, сопереживание, поддержка, чувство ответственности, долга. Все члены семьи заботятся друг о друге, детям прививается трудолюбие, уважительное отношение к труду взрослых. Родители осуществляют постоянный контроль за поведением и успеваемостью детей. Психологический климат в семье благоприятный, уровень доверия детей к родителям достаточно высокий", - отметили в правительстве.
https://ria.ru/20250505/putin-2015138310.html
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общество, воронеж, россия, воронежская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Воронеж, Россия, Воронежская область, Владимир Путин
В Воронеже рассказали о сыновьях женщины, получившей звание "Мать-героиня"

Четверо сыновей "Матери-героини" из Воронежа служат в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Четверо сыновей Людмилы Лебедевой из Воронежа, получившей звание "Мать-героиня" и которая родила 14 детей, служат в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
В четверг, 22 мая на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента РФ Владимира Путина о награждении многодетных семей из 22 регионов. Среди тех, кто получил звание "Мать-героиня" — Людмила Лебедева из Воронежа.
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"Семья Лебедевой Людмилы Викторовны проживает в городе Воронеж. Она имеет 14 детей от 3-х браков, 6 (детей - ред.) из которых несовершеннолетние. Александр, Павел, Никита и Алексей являются участниками СВО", - сообщили в правительстве Воронежской области.
У Лебедевой девять сыновей и пять дочерей. Одна девушка учится в колледже, один из сыновей в девятом классе, ещё двое детей во втором, ещё трое являются дошкольниками. Дети спортивно развиты, активно участвуют в общешкольных, городских, областных мероприятиях. Семья ведет здоровый образ жизни.
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"Родители проявляют высокую степень ответственности и заботу о своих детях, уделяют много времени и энергии формированию их личностей. Они создают дружелюбную и гармоничную атмосферу, что способствует развитию детей и укреплению семейных уз", - добавили власти.
По словам властей, семья Лебедевой является социально ответственной семьей. "Мать для всех детей является непререкаемым авторитетом", - говорят власти.
"Стиль отношений между детьми и родителями – демократический: родители уважают интересы детей, развивают их склонности, поддерживают творческие начинания. В семье царит взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие, сопереживание, поддержка, чувство ответственности, долга. Все члены семьи заботятся друг о друге, детям прививается трудолюбие, уважительное отношение к труду взрослых. Родители осуществляют постоянный контроль за поведением и успеваемостью детей. Психологический климат в семье благоприятный, уровень доверия детей к родителям достаточно высокий", - отметили в правительстве.
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