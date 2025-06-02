https://ria.ru/20250602/svo-2020547368.html

В Воронеже рассказали о сыновьях женщины, получившей звание "Мать-героиня"

В Воронеже рассказали о сыновьях женщины, получившей звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 02.06.2025

В Воронеже рассказали о сыновьях женщины, получившей звание "Мать-героиня"

Четверо сыновей Людмилы Лебедевой из Воронежа, получившей звание "Мать-героиня" и которая родила 14 детей, служат в зоне специальной военной операции, сообщили... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:08:00+03:00

2025-06-02T20:08:00+03:00

2025-06-02T20:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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владимир путин

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ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Четверо сыновей Людмилы Лебедевой из Воронежа, получившей звание "Мать-героиня" и которая родила 14 детей, служат в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правительстве региона. В четверг, 22 мая на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента РФ Владимира Путина о награждении многодетных семей из 22 регионов. Среди тех, кто получил звание "Мать-героиня" — Людмила Лебедева из Воронежа. "Семья Лебедевой Людмилы Викторовны проживает в городе Воронеж. Она имеет 14 детей от 3-х браков, 6 (детей - ред.) из которых несовершеннолетние. Александр, Павел, Никита и Алексей являются участниками СВО", - сообщили в правительстве Воронежской области. У Лебедевой девять сыновей и пять дочерей. Одна девушка учится в колледже, один из сыновей в девятом классе, ещё двое детей во втором, ещё трое являются дошкольниками. Дети спортивно развиты, активно участвуют в общешкольных, городских, областных мероприятиях. Семья ведет здоровый образ жизни. "Родители проявляют высокую степень ответственности и заботу о своих детях, уделяют много времени и энергии формированию их личностей. Они создают дружелюбную и гармоничную атмосферу, что способствует развитию детей и укреплению семейных уз", - добавили власти. По словам властей, семья Лебедевой является социально ответственной семьей. "Мать для всех детей является непререкаемым авторитетом", - говорят власти. "Стиль отношений между детьми и родителями – демократический: родители уважают интересы детей, развивают их склонности, поддерживают творческие начинания. В семье царит взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие, сопереживание, поддержка, чувство ответственности, долга. Все члены семьи заботятся друг о друге, детям прививается трудолюбие, уважительное отношение к труду взрослых. Родители осуществляют постоянный контроль за поведением и успеваемостью детей. Психологический климат в семье благоприятный, уровень доверия детей к родителям достаточно высокий", - отметили в правительстве.

https://ria.ru/20250505/putin-2015138310.html

https://ria.ru/20250417/vyplaty-2011905320.html

https://ria.ru/20250328/mama-2008046104.html

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общество, воронеж, россия, воронежская область, владимир путин