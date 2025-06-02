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Мишустин поручил держать на контроле поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 02.06.2025
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10:43 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/svo-2020400974.html
Мишустин поручил держать на контроле поддержку бойцов СВО
Мишустин поручил держать на контроле поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 02.06.2025
Мишустин поручил держать на контроле поддержку бойцов СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил правительство держать на постоянном контроле вопросы поддержки участников СВО, а также членов семей погибших... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:43:00+03:00
2025-06-02T10:43:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил правительство держать на постоянном контроле вопросы поддержки участников СВО, а также членов семей погибших военнослужащих, в том числе в части трудоустройства и защиты трудовых прав. По поручению президента РФ Владимира Путина был разработан план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профессиональной ориентации. "Крайне важно, чтобы обо всех таких мерах можно было легко узнать в каждом регионе. Президент, когда давал это поручение, обращал внимание, что нужен индивидуальный подход, необходимо учитывать его в текущей работе. Обязательно следует помогать и членам семей ребят, которые не вернулись домой. Их близким должна быть обеспечена помощь, внимание. Если потребуется, то и защита их трудовых прав. Прошу вас держать эту тему на постоянном контроле", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин поручил держать на контроле поддержку бойцов СВО

Мишустин поручил держать на контроле поддержку бойцов СВО по трудоустройству

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил правительство держать на постоянном контроле вопросы поддержки участников СВО, а также членов семей погибших военнослужащих, в том числе в части трудоустройства и защиты трудовых прав.
По поручению президента РФ Владимира Путина был разработан план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профессиональной ориентации.
"Крайне важно, чтобы обо всех таких мерах можно было легко узнать в каждом регионе. Президент, когда давал это поручение, обращал внимание, что нужен индивидуальный подход, необходимо учитывать его в текущей работе. Обязательно следует помогать и членам семей ребят, которые не вернулись домой. Их близким должна быть обеспечена помощь, внимание. Если потребуется, то и защита их трудовых прав. Прошу вас держать эту тему на постоянном контроле", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Правительство подготовило план, который поможет ветеранам СВО найти работу
Вчера, 10:25
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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