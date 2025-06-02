https://ria.ru/20250602/svo-2020400974.html

Мишустин поручил держать на контроле поддержку бойцов СВО

Мишустин поручил держать на контроле поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 02.06.2025

Мишустин поручил держать на контроле поддержку бойцов СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил правительство держать на постоянном контроле вопросы поддержки участников СВО, а также членов семей погибших... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:43:00+03:00

2025-06-02T10:43:00+03:00

2025-06-02T10:43:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил правительство держать на постоянном контроле вопросы поддержки участников СВО, а также членов семей погибших военнослужащих, в том числе в части трудоустройства и защиты трудовых прав. По поручению президента РФ Владимира Путина был разработан план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профессиональной ориентации. "Крайне важно, чтобы обо всех таких мерах можно было легко узнать в каждом регионе. Президент, когда давал это поручение, обращал внимание, что нужен индивидуальный подход, необходимо учитывать его в текущей работе. Обязательно следует помогать и членам семей ребят, которые не вернулись домой. Их близким должна быть обеспечена помощь, внимание. Если потребуется, то и защита их трудовых прав. Прошу вас держать эту тему на постоянном контроле", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20250602/mishustin-2020397403.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин, владимир путин