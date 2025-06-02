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Суд отклонил кассацию российского изобретателя, судившегося с Apple - РИА Новости, 02.06.2025
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19:25 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/sud-2020538121.html
Суд отклонил кассацию российского изобретателя, судившегося с Apple
Суд отклонил кассацию российского изобретателя, судившегося с Apple - РИА Новости, 02.06.2025
Суд отклонил кассацию российского изобретателя, судившегося с Apple
Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал первую инстанцию этого суда, подтвердившую законность решения Роспатента об аннулировании патента... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:25:00+03:00
2025-06-02T19:25:00+03:00
россия
москва
сша
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
apple
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал первую инстанцию этого суда, подтвердившую законность решения Роспатента об аннулировании патента изобретателя из Москвы Арташеса Икономова на полезную модель "Мобильный телефон с экстренной связью", из-за которого Икономов ранее судился с российской "дочкой" Apple. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, президиум СИПа в понедельник отклонил кассационную жалобу Икономова на принятый в феврале судебный акт первой инстанции. Решение, которое оспаривал Икономов, Роспатент вынес в июне 2024 года. Ведомство удовлетворило возражение ООО "Эппл Рус" на выдачу этого патента, действовавшего с декабря 2013 года. Роспатент согласился с одним из доводов "дочки" американской компании, а именно с тем, что полезная модель, описанная Икономовым, не соответствует условию патентоспособности "новизна". Модель Икономова представляет собой смартфон с модулями, позволяющими в случае экстренного случая отправить сообщение, в том числе голосовое, в службу спасения с автоматическим присоединением к сообщению точных координат телефона. Причем отправка сообщения в службу спасения доступна даже в тех случаях, когда связь с другими пользователями невозможна, - не работает сим-карта или нет положительного баланса. Роспатент согласился с доводами компании "Эппл Рус", что все те же существенные признаки заложены в патент, выданный в США в феврале 2013 года, то есть раньше патента Икономова. Отличие только в наличии у Икономова модуля присоединения в отправляемое сообщение точных координат мобильного телефона, однако этот признак ведомство признало несущественным, поскольку принципиально такая возможность прописана и в американском патенте. Ранее Икономов уже обращался в суд с требованием запретить продажу iPhone в России, поскольку эти смартфоны с функцией "экстренный вызов-SOS", по его мнению, нарушают его исключительные права. Суды общей юрисдикции первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону Apple, с их выводами в 2021 году согласился и Верховный суд РФ. Суды с помощью экспертов установили, что в iPhone "не используется каждый признак полезной модели", содержащийся в патенте истца – там нет, например, функции отправки голосового сообщения и выбора режимов активации экстренной связи.
https://ria.ru/20250523/apple-2018743391.html
https://ria.ru/20250519/apple-2017917253.html
https://ria.ru/20250423/shtraf-2012956508.html
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сша
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россия, москва, сша, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), apple
Россия, Москва, США, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Apple
Суд отклонил кассацию российского изобретателя, судившегося с Apple

Суд отклонил кассацию судившегося с Apple из-за патента изобретателя Икономова

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал первую инстанцию этого суда, подтвердившую законность решения Роспатента об аннулировании патента изобретателя из Москвы Арташеса Икономова на полезную модель "Мобильный телефон с экстренной связью", из-за которого Икономов ранее судился с российской "дочкой" Apple.
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, президиум СИПа в понедельник отклонил кассационную жалобу Икономова на принятый в феврале судебный акт первой инстанции.
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ*
23 мая, 17:53
Решение, которое оспаривал Икономов, Роспатент вынес в июне 2024 года. Ведомство удовлетворило возражение ООО "Эппл Рус" на выдачу этого патента, действовавшего с декабря 2013 года. Роспатент согласился с одним из доводов "дочки" американской компании, а именно с тем, что полезная модель, описанная Икономовым, не соответствует условию патентоспособности "новизна".
Модель Икономова представляет собой смартфон с модулями, позволяющими в случае экстренного случая отправить сообщение, в том числе голосовое, в службу спасения с автоматическим присоединением к сообщению точных координат телефона. Причем отправка сообщения в службу спасения доступна даже в тех случаях, когда связь с другими пользователями невозможна, - не работает сим-карта или нет положительного баланса.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Apple оштрафовали на три миллиона рублей за запрещённый контент
19 мая, 18:27
Роспатент согласился с доводами компании "Эппл Рус", что все те же существенные признаки заложены в патент, выданный в США в феврале 2013 года, то есть раньше патента Икономова. Отличие только в наличии у Икономова модуля присоединения в отправляемое сообщение точных координат мобильного телефона, однако этот признак ведомство признало несущественным, поскольку принципиально такая возможность прописана и в американском патенте.
Ранее Икономов уже обращался в суд с требованием запретить продажу iPhone в России, поскольку эти смартфоны с функцией "экстренный вызов-SOS", по его мнению, нарушают его исключительные права. Суды общей юрисдикции первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону Apple, с их выводами в 2021 году согласился и Верховный суд РФ. Суды с помощью экспертов установили, что в iPhone "не используется каждый признак полезной модели", содержащийся в патенте истца – там нет, например, функции отправки голосового сообщения и выбора режимов активации экстренной связи.
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23 апреля, 14:14
 
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