https://ria.ru/20250602/sud-2020538121.html

Суд отклонил кассацию российского изобретателя, судившегося с Apple

Суд отклонил кассацию российского изобретателя, судившегося с Apple - РИА Новости, 02.06.2025

Суд отклонил кассацию российского изобретателя, судившегося с Apple

Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал первую инстанцию этого суда, подтвердившую законность решения Роспатента об аннулировании патента... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:25:00+03:00

2025-06-02T19:25:00+03:00

2025-06-02T19:25:00+03:00

россия

москва

сша

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

apple

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал первую инстанцию этого суда, подтвердившую законность решения Роспатента об аннулировании патента изобретателя из Москвы Арташеса Икономова на полезную модель "Мобильный телефон с экстренной связью", из-за которого Икономов ранее судился с российской "дочкой" Apple. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, президиум СИПа в понедельник отклонил кассационную жалобу Икономова на принятый в феврале судебный акт первой инстанции. Решение, которое оспаривал Икономов, Роспатент вынес в июне 2024 года. Ведомство удовлетворило возражение ООО "Эппл Рус" на выдачу этого патента, действовавшего с декабря 2013 года. Роспатент согласился с одним из доводов "дочки" американской компании, а именно с тем, что полезная модель, описанная Икономовым, не соответствует условию патентоспособности "новизна". Модель Икономова представляет собой смартфон с модулями, позволяющими в случае экстренного случая отправить сообщение, в том числе голосовое, в службу спасения с автоматическим присоединением к сообщению точных координат телефона. Причем отправка сообщения в службу спасения доступна даже в тех случаях, когда связь с другими пользователями невозможна, - не работает сим-карта или нет положительного баланса. Роспатент согласился с доводами компании "Эппл Рус", что все те же существенные признаки заложены в патент, выданный в США в феврале 2013 года, то есть раньше патента Икономова. Отличие только в наличии у Икономова модуля присоединения в отправляемое сообщение точных координат мобильного телефона, однако этот признак ведомство признало несущественным, поскольку принципиально такая возможность прописана и в американском патенте. Ранее Икономов уже обращался в суд с требованием запретить продажу iPhone в России, поскольку эти смартфоны с функцией "экстренный вызов-SOS", по его мнению, нарушают его исключительные права. Суды общей юрисдикции первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону Apple, с их выводами в 2021 году согласился и Верховный суд РФ. Суды с помощью экспертов установили, что в iPhone "не используется каждый признак полезной модели", содержащийся в патенте истца – там нет, например, функции отправки голосового сообщения и выбора режимов активации экстренной связи.

https://ria.ru/20250523/apple-2018743391.html

https://ria.ru/20250519/apple-2017917253.html

https://ria.ru/20250423/shtraf-2012956508.html

россия

москва

сша

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россия, москва, сша, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), apple