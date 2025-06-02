Суд отклонил кассацию российского изобретателя, судившегося с Apple
Суд отклонил кассацию судившегося с Apple из-за патента изобретателя Икономова
© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал первую инстанцию этого суда, подтвердившую законность решения Роспатента об аннулировании патента изобретателя из Москвы Арташеса Икономова на полезную модель "Мобильный телефон с экстренной связью", из-за которого Икономов ранее судился с российской "дочкой" Apple.
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, президиум СИПа в понедельник отклонил кассационную жалобу Икономова на принятый в феврале судебный акт первой инстанции.
Решение, которое оспаривал Икономов, Роспатент вынес в июне 2024 года. Ведомство удовлетворило возражение ООО "Эппл Рус" на выдачу этого патента, действовавшего с декабря 2013 года. Роспатент согласился с одним из доводов "дочки" американской компании, а именно с тем, что полезная модель, описанная Икономовым, не соответствует условию патентоспособности "новизна".
Модель Икономова представляет собой смартфон с модулями, позволяющими в случае экстренного случая отправить сообщение, в том числе голосовое, в службу спасения с автоматическим присоединением к сообщению точных координат телефона. Причем отправка сообщения в службу спасения доступна даже в тех случаях, когда связь с другими пользователями невозможна, - не работает сим-карта или нет положительного баланса.
Роспатент согласился с доводами компании "Эппл Рус", что все те же существенные признаки заложены в патент, выданный в США в феврале 2013 года, то есть раньше патента Икономова. Отличие только в наличии у Икономова модуля присоединения в отправляемое сообщение точных координат мобильного телефона, однако этот признак ведомство признало несущественным, поскольку принципиально такая возможность прописана и в американском патенте.
Ранее Икономов уже обращался в суд с требованием запретить продажу iPhone в России, поскольку эти смартфоны с функцией "экстренный вызов-SOS", по его мнению, нарушают его исключительные права. Суды общей юрисдикции первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону Apple, с их выводами в 2021 году согласился и Верховный суд РФ. Суды с помощью экспертов установили, что в iPhone "не используется каждый признак полезной модели", содержащийся в патенте истца – там нет, например, функции отправки голосового сообщения и выбора режимов активации экстренной связи.