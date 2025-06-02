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Бывший военный получил пожизненный срок за поджог корабля "Серпухов" - РИА Новости, 03.06.2025
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19:07 02.06.2025 (обновлено: 01:18 03.06.2025)
https://ria.ru/20250602/sud-2020534785.html
Бывший военный получил пожизненный срок за поджог корабля "Серпухов"
Бывший военный получил пожизненный срок за поджог корабля "Серпухов" - РИА Новости, 03.06.2025
Бывший военный получил пожизненный срок за поджог корабля "Серпухов"
Бывшего матроса Александра Терехова приговорили к пожизненному заключению за поджог малого ракетного корабля "Серпухов", сообщила Генеральная прокуратура. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-02T19:07:00+03:00
2025-06-03T01:18:00+03:00
происшествия
россия
украина
балтийск
александр терехов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Бывшего матроса Александра Терехова приговорили к пожизненному заключению за поджог малого ракетного корабля "Серпухов", сообщила Генеральная прокуратура. "Балтийский флотский военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу. &lt;…&gt; Суд приговорил Терехова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он лишен воинского звания "старшина второй статьи", — говорится в заявлении.Его признали виновным в государственной измене, диверсии, дезертирстве и незаконном пересечении границы.В апреле 2024 года Терехов проходил военную службу. Из-за несогласия с проведением спецоперации он пошел на государственную измену и диверсию. Военнослужащий по заданию украинской разведки поджег помещения рубки малого ракетного корабля "Серпухов", ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области.Он нанес ущерб на сумму свыше 56 миллионов рублей, а также ранил сослуживца. После этого бежал в Литву, а оттуда дезертировал на Украину.
https://ria.ru/20250320/zapas-2006099031.html
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происшествия, россия, украина, балтийск, александр терехов
Происшествия, Россия, Украина, Балтийск, Александр Терехов
Бывший военный получил пожизненный срок за поджог корабля "Серпухов"

Суд приговорил к пожизненному сроку бывшего матроса за поджог корабля "Серпухов"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Бывшего матроса Александра Терехова приговорили к пожизненному заключению за поджог малого ракетного корабля "Серпухов", сообщила Генеральная прокуратура.
"Балтийский флотский военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу. <…> Суд приговорил Терехова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он лишен воинского звания "старшина второй статьи", — говорится в заявлении.
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Его признали виновным в государственной измене, диверсии, дезертирстве и незаконном пересечении границы.
В апреле 2024 года Терехов проходил военную службу. Из-за несогласия с проведением спецоперации он пошел на государственную измену и диверсию. Военнослужащий по заданию украинской разведки поджег помещения рубки малого ракетного корабля "Серпухов", ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области.
Он нанес ущерб на сумму свыше 56 миллионов рублей, а также ранил сослуживца. После этого бежал в Литву, а оттуда дезертировал на Украину.
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ПроисшествияРоссияУкраинаБалтийскАлександр Терехов
 
 
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