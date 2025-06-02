https://ria.ru/20250602/sud-2020534785.html

Бывший военный получил пожизненный срок за поджог корабля "Серпухов"

Бывший военный получил пожизненный срок за поджог корабля "Серпухов" - РИА Новости, 03.06.2025

Бывший военный получил пожизненный срок за поджог корабля "Серпухов"

Бывшего матроса Александра Терехова приговорили к пожизненному заключению за поджог малого ракетного корабля "Серпухов", сообщила Генеральная прокуратура. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-02T19:07:00+03:00

2025-06-02T19:07:00+03:00

2025-06-03T01:18:00+03:00

происшествия

россия

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балтийск

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Бывшего матроса Александра Терехова приговорили к пожизненному заключению за поджог малого ракетного корабля "Серпухов", сообщила Генеральная прокуратура. "Балтийский флотский военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу. <…> Суд приговорил Терехова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он лишен воинского звания "старшина второй статьи", — говорится в заявлении.Его признали виновным в государственной измене, диверсии, дезертирстве и незаконном пересечении границы.В апреле 2024 года Терехов проходил военную службу. Из-за несогласия с проведением спецоперации он пошел на государственную измену и диверсию. Военнослужащий по заданию украинской разведки поджег помещения рубки малого ракетного корабля "Серпухов", ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области.Он нанес ущерб на сумму свыше 56 миллионов рублей, а также ранил сослуживца. После этого бежал в Литву, а оттуда дезертировал на Украину.

https://ria.ru/20250320/zapas-2006099031.html

https://ria.ru/20250416/prigovor-2011488830.html

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происшествия, россия, украина, балтийск, александр терехов