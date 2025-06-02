https://ria.ru/20250602/stoun-2020477729.html

"Нам врали": режиссер Оливер Стоун взорвал Москву скандальной лекцией

"Нам врали": режиссер Оливер Стоун взорвал Москву скандальной лекцией - РИА Новости, 02.06.2025

"Нам врали": режиссер Оливер Стоун взорвал Москву скандальной лекцией

На Поклонной горе произошло событие, которое обсуждает весь мир. Оскароносный 78-летний режиссер Оливер Стоун выступил с лекцией, после которой западные СМИ... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:03:00+03:00

2025-06-02T20:03:00+03:00

2025-06-02T20:03:00+03:00

россия

голливуд

вьетнам

владимир путин

музей победы

йельский университет

оливер стоун

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. На Поклонной горе произошло событие, которое обсуждает весь мир. Оскароносный 78-летний режиссер Оливер Стоун выступил с лекцией, после которой западные СМИ обвинили его в предательстве. Прошедший войну во Вьетнаме, режиссер "Взвода" и обладатель трех "Оскаров", рискнул репутацией ради правды. Что заставило его пойти против собственной страны?Встреча на Поклонной гореМесто для встречи выбрано символично — Музей Победы, главная мемориальная площадка страны. Здесь, на федеральном марафоне "Знание. Первые", американский режиссер произнес слова, которые мгновенно разлетелись по соцсетям."Мы даже не знали, какая ложь нас окружает. Россия, Китай, Иран — их представляли нам как врагов. Но это неправда, мы поддались на обман", — заявил создатель "Сноудена" и "Никсона".Стоун открыто признался: последние годы стали для него временем болезненного прозрения. Он увидел, как работает пропагандистская машина США, превращающая целые страны в "коллективное зло". И понял: даже в годы Холодной войны к СССР относились с большим уважением, чем к современной России.Ветеран, который прошел адПраво на такие слова Стоун заработал кровью. Он не кабинетный критик, а человек, который нюхал порох и видел смерть. Бросив престижный Йель, отправился во Вьетнам преподавать английский. Вернулся — и снова поехал туда же, но уже с автоматом.Служил в пехоте, получал ранения, терял друзей. Весь этот кошмар лег в основу легендарного "Взвода" — фильма, который взорвал Голливуд в 1986 году и принес четыре "Оскара". Американцы впервые услышали правду о войне не из патриотических сводок, а от человека, который прошел этот ад.Потому что Стоун не выдумывал — он помнил. Его кино было болью, которую невозможно сыграть. И американцы, уставшие от лжи, эту боль приняли.Пророк, которого не слушалиОсобое место в творчестве режиссера занимает фильм "Украина в огне" 2016 года. Тогда на Западе ленту назвали конспирологией и пропагандой. Стоун не поддержал Майдан, а задавал неудобные вопросы: кто стоял за переворотом? Почему американские спецслужбы оказались вовлечены?В 2019 году вышло продолжение — "В борьбе за Украину". То, что казалось бредом конспиролога, через несколько лет стало реальностью. Сегодня многие эпизоды из фильмов Стоуна воспринимаются как пророчество.Но в Голливуде такой дар предвидения не ценят. Снимать там картину, где российский президент не выглядит исчадием ада — почти преступление. Углубляться в геополитику — дурной тон.Путин смеялся над ядерным безумиемВ начале 2025 года Стоун поделился любопытной деталью: когда-то показывал Владимиру Путину культовую сатиру Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" о ядерной войне. Фильм, где генералы играют в безумие, а здравый смысл исчезает под грифом "секретно".По словам режиссера, Путин смеялся — потому что понял: это предупреждение. Кубрик был мрачным визионером, который предсказывал угрозы, маскирующиеся под политику. Стоун продолжает эту традицию.Он читает Достоевского, изучает русскую историю, разбирается в контексте. Поэтому его взгляд интереснее тысячи заголовков западных СМИ. Он не боится критиковать своих, обвинений в непатриотизме. Ведь истинный патриотизм — в том, чтобы думать и задавать вопросы.Голливуд больше не хочет правдыС каждым годом американская киноиндустрия становится все более закрытой системой с четкими рамками дозволенного. Там, где когда-то была свобода высказываний, теперь — борьба за лайки и одобрение.Режиссеров вроде Стоуна почти не осталось. Те, кто способен на резонансные заявления, делают это в рамках голливудской повестки — про гендерное разнообразие или экологию. Сегодня легче получить деньги на ремейк, чем на что-то новое и свежее.Но Стоун не сдается. Он снимал о Кастро, Чавесе, Сирии, Южной Америке. Знает, что такое горячие темы. И, в отличие от коллег, не выбирает легких путей.Опасная правда о переписывании историиНа московской лекции режиссер затронул болевую точку современности — попытки переписать историю Второй мировой. Он подчеркнул ключевую роль России в победе над нацизмом и обвинил Европу в принижении вклада СССР."Борьба с фашизмом остается важной задачей и сегодня. Нельзя допускать фальсификации исторических событий", — заявил Стоун.Режиссер открыто признал: США не просто теряют лицо, но подталкивают мир к глобальной катастрофе. Называл второе вторжение в Ирак "глупым и бессмысленным", вспоминал вьетнамскую трагедию.Голос из прошлого или пророк будущегоВосьмидесятилетие Победы, марафон знаний, Музей на Поклонной горе — все сложилось в символическую картину. Американский режиссер, рискуя репутацией, говорит то, что думают миллионы, но боятся произнести вслух."Я верю и буду продолжать верить, что всегда есть возможность установить мир", — сказал 78-летний Стоун. Человек, который прошел войну, знает цену этим словам.

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голливуд

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россия, голливуд, вьетнам, владимир путин, музей победы, йельский университет, оливер стоун