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Украина не пустила российских журналистов на брифинг после переговоров

Украина не пустила российских журналистов на брифинг после переговоров - РИА Новости, 02.06.2025

Украина не пустила российских журналистов на брифинг после переговоров

Украинская сторона не пустила российские СМИ на брифинг для прессы по итогам переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:02:00+03:00

2025-06-02T17:02:00+03:00

2025-06-02T17:03:00+03:00

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владимир мединский

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игорь костюков (генштаб)

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Украинская сторона не пустила российские СМИ на брифинг для прессы по итогам переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры шли больше часа во дворце Чираган. По их завершении представитель Турции вышел к прессе и заявил, что на пресс-конференцию Украины пустят только по бейджам, при этом они выдавались ограниченному числу журналистов: российские представители прессы в него не вошли. "Это требование украинской делегации", - заявил турецкий представитель, объясняя систему пропуска по бейджам. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020475867.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле