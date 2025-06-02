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"Ножи затачиваются". В Британии предсказали конец Стармера из-за России - РИА Новости, 02.06.2025
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16:12 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/starmer-2020488361.html
"Ножи затачиваются". В Британии предсказали конец Стармера из-за России
"Ножи затачиваются". В Британии предсказали конец Стармера из-за России - РИА Новости, 02.06.2025
"Ножи затачиваются". В Британии предсказали конец Стармера из-за России
Британский премьер-министр Кир Стармер из-за воинственности по отношению к России идет на шаги, от которых уже устала и его партия, и жители Соединенного... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:12:00+03:00
2025-06-02T16:12:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер из-за воинственности по отношению к России идет на шаги, от которых уже устала и его партия, и жители Соединенного Королевства, заявил экономист Филип Пилкингтон всоцсети X, комментируя планы Лондона увеличить военные расходы из-за "российской угрозы"."Для Стармера затачиваются ножи. Лейбористы устали от его ролевых игр в войну. Это крайне неловко и британцам это не нравится. Если этот глупец продержится (на посту – прим.ред.) в течение лета, я буду удивлен", — написал он.Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондонав вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
https://ria.ru/20250602/starmer-2020476024.html
https://ria.ru/20250602/britanija-2020439801.html
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в мире, россия, лондон, великобритания, кир стармер, лейбористская партия великобритании, украина
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Кир Стармер, Лейбористская партия Великобритании, Украина
"Ножи затачиваются". В Британии предсказали конец Стармера из-за России

Пилкингтон: лейбористы устали от Стармера и могут сместить его с поста премьера

© Getty Images / WPA Pool/Eddie MulhollandПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Getty Images / WPA Pool/Eddie Mulholland
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер из-за воинственности по отношению к России идет на шаги, от которых уже устала и его партия, и жители Соединенного Королевства, заявил экономист Филип Пилкингтон всоцсети X, комментируя планы Лондона увеличить военные расходы из-за "российской угрозы".
"Для Стармера затачиваются ножи. Лейбористы устали от его ролевых игр в войну. Это крайне неловко и британцам это не нравится. Если этот глупец продержится (на посту – прим.ред.) в течение лета, я буду удивлен", — написал он.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России
Вчера, 15:24
Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.
Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондонав вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго. 2 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Британия перешла в режим "готовности к войне"
Вчера, 13:34
Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.
Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Решили заменить население": Пушков спрогнозировал будущее Британии
Вчера, 07:32
 
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