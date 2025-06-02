"Ножи затачиваются". В Британии предсказали конец Стармера из-за России
Пилкингтон: лейбористы устали от Стармера и могут сместить его с поста премьера
© Getty Images / WPA Pool/Eddie MulhollandПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© Getty Images / WPA Pool/Eddie Mulholland
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер из-за воинственности по отношению к России идет на шаги, от которых уже устала и его партия, и жители Соединенного Королевства, заявил экономист Филип Пилкингтон всоцсети X, комментируя планы Лондона увеличить военные расходы из-за "российской угрозы".
"Для Стармера затачиваются ножи. Лейбористы устали от его ролевых игр в войну. Это крайне неловко и британцам это не нравится. Если этот глупец продержится (на посту – прим.ред.) в течение лета, я буду удивлен", — написал он.
Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.
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Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.
Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.