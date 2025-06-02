Рейтинг@Mail.ru
"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 02.06.2025 (обновлено: 16:06 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/starmer-2020476024.html
"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России
"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России - РИА Новости, 02.06.2025
"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России
Британский премьер-министр Кир Стармер сошел с ума, если думает, что Россия хочет атаковать Соединенное Королевство, заявил бывший британский посол и... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:24:00+03:00
2025-06-02T16:06:00+03:00
в мире
россия
великобритания
лондон
кир стармер
крейг мюррей
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019200412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0c16ed74da0fa59cac0aa2ff1031d2b.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер сошел с ума, если думает, что Россия хочет атаковать Соединенное Королевство, заявил бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей в соцсети Х."Стармер полностью обезумел. Россия не демонстрировала никаких, абсолютно никаких намерений атаковать Великобританию. Почему, черт возьми, он ратует за войну с обладающей ядерным оружием Россией? Он — больной псих", — написал Мюррей.Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор, в который войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона относительно Украины, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
https://ria.ru/20250602/britanija-2020439801.html
https://ria.ru/20250602/pushkov-2020373636.html
https://ria.ru/20250602/merts-2020469114.html
россия
великобритания
лондон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019200412_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_649bf46005920a3b746a88227075c7fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, лондон, кир стармер, крейг мюррей, украина
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Кир Стармер, Крейг Мюррей, Украина
"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России

Мюррей: Стармер сошел с ума, если всерьез готовится воевать с Россией

© Getty Images / WPA Pool/Stephanie LecocqПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Getty Images / WPA Pool/Stephanie Lecocq
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер сошел с ума, если думает, что Россия хочет атаковать Соединенное Королевство, заявил бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей в соцсети Х.
"Стармер полностью обезумел. Россия не демонстрировала никаких, абсолютно никаких намерений атаковать Великобританию. Почему, черт возьми, он ратует за войну с обладающей ядерным оружием Россией? Он — больной псих", — написал Мюррей.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго. 2 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Британия перешла в режим "готовности к войне"
Вчера, 13:34
Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор, в который войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.
Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона относительно Украины, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Решили заменить население": Пушков спрогнозировал будущее Британии
Вчера, 07:32
Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.
Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока"
Вчера, 14:56
 
В миреРоссияВеликобританияЛондонКир СтармерКрейг МюррейУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала