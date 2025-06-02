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"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России
"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России - РИА Новости, 02.06.2025
"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России
Британский премьер-министр Кир Стармер сошел с ума, если думает, что Россия хочет атаковать Соединенное Королевство, заявил бывший британский посол и... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:24:00+03:00
2025-06-02T15:24:00+03:00
2025-06-02T16:06:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер сошел с ума, если думает, что Россия хочет атаковать Соединенное Королевство, заявил бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей в соцсети Х."Стармер полностью обезумел. Россия не демонстрировала никаких, абсолютно никаких намерений атаковать Великобританию. Почему, черт возьми, он ратует за войну с обладающей ядерным оружием Россией? Он — больной псих", — написал Мюррей.Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор, в который войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона относительно Украины, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
https://ria.ru/20250602/britanija-2020439801.html
https://ria.ru/20250602/pushkov-2020373636.html
https://ria.ru/20250602/merts-2020469114.html
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в мире, россия, великобритания, лондон, кир стармер, крейг мюррей, украина
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Кир Стармер, Крейг Мюррей, Украина
"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России
Мюррей: Стармер сошел с ума, если всерьез готовится воевать с Россией