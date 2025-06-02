https://ria.ru/20250602/starmer-2020476024.html

"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России

"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России - РИА Новости, 02.06.2025

"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России

Британский премьер-министр Кир Стармер сошел с ума, если думает, что Россия хочет атаковать Соединенное Королевство, заявил бывший британский посол и... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:24:00+03:00

2025-06-02T15:24:00+03:00

2025-06-02T16:06:00+03:00

в мире

россия

великобритания

лондон

кир стармер

крейг мюррей

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019200412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0c16ed74da0fa59cac0aa2ff1031d2b.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер сошел с ума, если думает, что Россия хочет атаковать Соединенное Королевство, заявил бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей в соцсети Х."Стармер полностью обезумел. Россия не демонстрировала никаких, абсолютно никаких намерений атаковать Великобританию. Почему, черт возьми, он ратует за войну с обладающей ядерным оружием Россией? Он — больной псих", — написал Мюррей.Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор, в который войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона относительно Украины, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.

https://ria.ru/20250602/britanija-2020439801.html

https://ria.ru/20250602/pushkov-2020373636.html

https://ria.ru/20250602/merts-2020469114.html

россия

великобритания

лондон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, лондон, кир стармер, крейг мюррей, украина