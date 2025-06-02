https://ria.ru/20250602/stantsii-2020481373.html

Yadro поставит тысячи базовых станций в 2025 году

Yadro поставит тысячи базовых станций в 2025 году - РИА Новости, 02.06.2025

Yadro поставит тысячи базовых станций в 2025 году

Технологическая компания Yadro (входит в "ИКС Холдинг") в 2025 году поставит тысячи отечественных базовых станций операторам связи в рамках форвардных... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:47:00+03:00

2025-06-02T15:47:00+03:00

2025-06-02T15:47:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Технологическая компания Yadro (входит в "ИКС Холдинг") в 2025 году поставит тысячи отечественных базовых станций операторам связи в рамках форвардных контрактов, одна из них была запущена на базе "Билайна" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), рассказали журналистам представители компаний. "Всего форвардные контракты, которые подписали компании с Yadro, были на 55 тысяч базовых станций. … В этом году будут первые поставки, это тысячи систем множеству операторов", - сказал гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков. "Технологическая компания Yadro (входит в "ИКС Холдинг") и мобильный оператор "Билайн" продемонстрировали работу телекоммуникационного оборудования, разработанного в России. Базовая станция Yadro BTS8100 обеспечивает покрытие стенда "ИКС Холдинг" в рамках X конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР)", - добавили представители компании. Отмечается, что строительство инфраструктуры на базе этого оборудования позволит обеспечить высокие скорости LTE для потоковой передачи данных и доступа к облачным сервисам для российских абонентов и станет основой для развертывания сетей 5G и развития цифровой экономики будущего. До конца 2025 года "Билайн" получит первую коммерческую партию базовых станций. Базовая станция Yadro BTS8100 - это мультистандартное оборудование высокой емкости, поддерживающее современные стандарты связи на аппаратной платформе 5G-Ready, что сделает возможным включение технологии 5G с помощью обновления программного обеспечения, без замены аппаратной части. В мае 2023 года Шелобков говорил, что объем форвардных контрактов компании на строительство базовых станций для мобильных сетей связи до 2030 года составляет 25 миллиардов рублей. Он отмечал, что заказчиками выступают "Ростелеком", "Билайн" и "Мегафон".

https://ria.ru/20250429/bilayn-2014186223.html

https://ria.ru/20250602/rostelekom-2020478667.html

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экономика, технологии, россия, билайн, ростелеком, мегафон