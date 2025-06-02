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Yadro поставит тысячи базовых станций в 2025 году - РИА Новости, 02.06.2025
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15:47 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/stantsii-2020481373.html
Yadro поставит тысячи базовых станций в 2025 году
Yadro поставит тысячи базовых станций в 2025 году - РИА Новости, 02.06.2025
Yadro поставит тысячи базовых станций в 2025 году
Технологическая компания Yadro (входит в "ИКС Холдинг") в 2025 году поставит тысячи отечественных базовых станций операторам связи в рамках форвардных... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:47:00+03:00
2025-06-02T15:47:00+03:00
экономика
технологии
россия
билайн
ростелеком
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Технологическая компания Yadro (входит в "ИКС Холдинг") в 2025 году поставит тысячи отечественных базовых станций операторам связи в рамках форвардных контрактов, одна из них была запущена на базе "Билайна" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), рассказали журналистам представители компаний. "Всего форвардные контракты, которые подписали компании с Yadro, были на 55 тысяч базовых станций. … В этом году будут первые поставки, это тысячи систем множеству операторов", - сказал гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков. "Технологическая компания Yadro (входит в "ИКС Холдинг") и мобильный оператор "Билайн" продемонстрировали работу телекоммуникационного оборудования, разработанного в России. Базовая станция Yadro BTS8100 обеспечивает покрытие стенда "ИКС Холдинг" в рамках X конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР)", - добавили представители компании. Отмечается, что строительство инфраструктуры на базе этого оборудования позволит обеспечить высокие скорости LTE для потоковой передачи данных и доступа к облачным сервисам для российских абонентов и станет основой для развертывания сетей 5G и развития цифровой экономики будущего. До конца 2025 года "Билайн" получит первую коммерческую партию базовых станций. Базовая станция Yadro BTS8100 - это мультистандартное оборудование высокой емкости, поддерживающее современные стандарты связи на аппаратной платформе 5G-Ready, что сделает возможным включение технологии 5G с помощью обновления программного обеспечения, без замены аппаратной части. В мае 2023 года Шелобков говорил, что объем форвардных контрактов компании на строительство базовых станций для мобильных сетей связи до 2030 года составляет 25 миллиардов рублей. Он отмечал, что заказчиками выступают "Ростелеком", "Билайн" и "Мегафон".
https://ria.ru/20250429/bilayn-2014186223.html
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экономика, технологии, россия, билайн, ростелеком, мегафон
Экономика, Технологии, Россия, Билайн, Ростелеком, Мегафон
Yadro поставит тысячи базовых станций в 2025 году

Yadro поставит тысячи базовых станций операторам связи в 2025 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВышки сотовой связи на крыше дома
Вышки сотовой связи на крыше дома - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вышки сотовой связи на крыше дома. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Технологическая компания Yadro (входит в "ИКС Холдинг") в 2025 году поставит тысячи отечественных базовых станций операторам связи в рамках форвардных контрактов, одна из них была запущена на базе "Билайна" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), рассказали журналистам представители компаний.
"Всего форвардные контракты, которые подписали компании с Yadro, были на 55 тысяч базовых станций. … В этом году будут первые поставки, это тысячи систем множеству операторов", - сказал гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков.
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
"Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тыс отечественных базовых станций
29 апреля, 19:42
"Технологическая компания Yadro (входит в "ИКС Холдинг") и мобильный оператор "Билайн" продемонстрировали работу телекоммуникационного оборудования, разработанного в России. Базовая станция Yadro BTS8100 обеспечивает покрытие стенда "ИКС Холдинг" в рамках X конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР)", - добавили представители компании.
Отмечается, что строительство инфраструктуры на базе этого оборудования позволит обеспечить высокие скорости LTE для потоковой передачи данных и доступа к облачным сервисам для российских абонентов и станет основой для развертывания сетей 5G и развития цифровой экономики будущего.
До конца 2025 года "Билайн" получит первую коммерческую партию базовых станций.
Базовая станция Yadro BTS8100 - это мультистандартное оборудование высокой емкости, поддерживающее современные стандарты связи на аппаратной платформе 5G-Ready, что сделает возможным включение технологии 5G с помощью обновления программного обеспечения, без замены аппаратной части.
В мае 2023 года Шелобков говорил, что объем форвардных контрактов компании на строительство базовых станций для мобильных сетей связи до 2030 года составляет 25 миллиардов рублей. Он отмечал, что заказчиками выступают "Ростелеком", "Билайн" и "Мегафон".
Мачта базовой станции - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Ростелеком" и Т2 установят более тысячи базовых станций "Булат"
Вчера, 15:36
 
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