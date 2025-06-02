https://ria.ru/20250602/standart-2020491448.html

РЖД планирует сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах

РЖД планирует сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах - РИА Новости, 02.06.2025

РЖД планирует сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах

РЖД планируют сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах дальнего следования, в том числе планируемых к запуску высокоскоростных, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:22:00+03:00

2025-06-02T16:22:00+03:00

2025-06-02T16:22:00+03:00

технологии

евгений чаркин

федеральная пассажирская компания

ржд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. РЖД планируют сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах дальнего следования, в том числе планируемых к запуску высокоскоростных, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. "Однозначно перейдем к единому стандарту предоставления развлекательных услуг для наших клиентов. То есть мы проводим интеграцию и внедрение общего стандарта как поездного портала "Попутчик", который действует в поездах дальнего следования ФПК, так и тех сервисов, которые предоставляются в "Сапсане". Соответственно, это касается всего спектра услуг, которые мы представляем пассажирам, в том числе, естественно, мультимедийного контента", - сообщил Чаркин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Он отметил, что компания очень плотно работает с ведущими российскими провайдерами мультимедийного контента. "У нас следующая задача - это разработка и адаптация мультимедийных сервисов уже для ВСМ", - рассказал замглавы компании. Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли в поездах на ВСМ такой же единый со всеми поездами мультимедийный контент. "Задача сделать это мультимедийным стандартом. Чтобы наш пассажир, независимо от того, чем он путешествует, поездом дальнего следования "Федеральной пассажирской компании", дирекции скоростного сообщения - "Сапсан", "Ласточки", либо ВСМ, мы будем стремиться к тому, чтобы сделать интерфейс удобным и стандартным для наших клиентов", - пояснил он.

https://ria.ru/20250602/rzhd-2020400729.html

https://ria.ru/20250602/sistema-2020479348.html

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технологии, евгений чаркин, федеральная пассажирская компания, ржд