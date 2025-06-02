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РЖД планирует сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах - РИА Новости, 02.06.2025
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16:22 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/standart-2020491448.html
РЖД планирует сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах
РЖД планирует сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах - РИА Новости, 02.06.2025
РЖД планирует сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах
РЖД планируют сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах дальнего следования, в том числе планируемых к запуску высокоскоростных, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:22:00+03:00
2025-06-02T16:22:00+03:00
технологии
евгений чаркин
федеральная пассажирская компания
ржд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. РЖД планируют сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах дальнего следования, в том числе планируемых к запуску высокоскоростных, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. "Однозначно перейдем к единому стандарту предоставления развлекательных услуг для наших клиентов. То есть мы проводим интеграцию и внедрение общего стандарта как поездного портала "Попутчик", который действует в поездах дальнего следования ФПК, так и тех сервисов, которые предоставляются в "Сапсане". Соответственно, это касается всего спектра услуг, которые мы представляем пассажирам, в том числе, естественно, мультимедийного контента", - сообщил Чаркин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Он отметил, что компания очень плотно работает с ведущими российскими провайдерами мультимедийного контента. "У нас следующая задача - это разработка и адаптация мультимедийных сервисов уже для ВСМ", - рассказал замглавы компании. Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли в поездах на ВСМ такой же единый со всеми поездами мультимедийный контент. "Задача сделать это мультимедийным стандартом. Чтобы наш пассажир, независимо от того, чем он путешествует, поездом дальнего следования "Федеральной пассажирской компании", дирекции скоростного сообщения - "Сапсан", "Ласточки", либо ВСМ, мы будем стремиться к тому, чтобы сделать интерфейс удобным и стандартным для наших клиентов", - пояснил он.
https://ria.ru/20250602/rzhd-2020400729.html
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технологии, евгений чаркин, федеральная пассажирская компания, ржд
Технологии, Евгений Чаркин, Федеральная пассажирская компания, РЖД
РЖД планирует сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах

Чаркин: РЖД сделает единый мультимедийный стандарт в поездах дальнего следования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд РЖД на выставке
Стенд РЖД на выставке - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стенд РЖД на выставке. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. РЖД планируют сделать единый мультимедийный стандарт во всех поездах дальнего следования, в том числе планируемых к запуску высокоскоростных, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин.
"Однозначно перейдем к единому стандарту предоставления развлекательных услуг для наших клиентов. То есть мы проводим интеграцию и внедрение общего стандарта как поездного портала "Попутчик", который действует в поездах дальнего следования ФПК, так и тех сервисов, которые предоставляются в "Сапсане". Соответственно, это касается всего спектра услуг, которые мы представляем пассажирам, в том числе, естественно, мультимедийного контента", - сообщил Чаркин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
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Он отметил, что компания очень плотно работает с ведущими российскими провайдерами мультимедийного контента.
"У нас следующая задача - это разработка и адаптация мультимедийных сервисов уже для ВСМ", - рассказал замглавы компании.
Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли в поездах на ВСМ такой же единый со всеми поездами мультимедийный контент.
"Задача сделать это мультимедийным стандартом. Чтобы наш пассажир, независимо от того, чем он путешествует, поездом дальнего следования "Федеральной пассажирской компании", дирекции скоростного сообщения - "Сапсан", "Ласточки", либо ВСМ, мы будем стремиться к тому, чтобы сделать интерфейс удобным и стандартным для наших клиентов", - пояснил он.
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ТехнологииЕвгений ЧаркинФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
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