https://ria.ru/20250602/stambul-2020569323.html

В Нидерландах оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

В Нидерландах оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

В Нидерландах оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Договоренности России и Украины по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле, включая обмен тяжелоранеными и больными, являются важными, подобные шаги всегда РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:28:00+03:00

2025-06-02T23:28:00+03:00

2025-06-02T23:28:00+03:00

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владимир путин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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ГААГА, 2 июн - РИА Новости. Договоренности России и Украины по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле, включая обмен тяжелоранеными и больными, являются важными, подобные шаги всегда предшествуют более глобальным договоренностям, таким как прекращение огня, заявил в беседе с РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. "Очень важно, что Россия и Украина напрямую общаются друг с другом. На мирных переговорах всегда сначала обсуждаются такие вопросы, как обмен пленными, ранеными или даже погибшими, прежде чем переходить к более глобальным вещам, таким, как прекращение огня и даже прочный мир. Поэтому то, что предпринимаются такие первые шаги, это уже очень важно", - прокомментировал ван Боммел итоги второго раунда. По его словам, в краткосрочной перспективе не стоит ожидать договоренностей о прочном мире, так как на данный момент боевые действия продолжаются, и, вероятно, "обе стороны считают, что это может принести им лучшую позицию на переговорах". "Однако все конфликты заканчиваются за столом переговоров, и так будет и в этом конфликте. Все зависит от того, когда стороны увидят подходящие возможности для того, чтобы действительно прийти к приемлемому соглашению", - резюмировал бывший депутат парламента Нидерландов. Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. По итогам первого раунда стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

https://ria.ru/20250602/kiev-2020555676.html

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