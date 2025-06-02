https://ria.ru/20250602/stambul-2020554199.html

Источник сообщил о вылете российской делегации из Стамбула

Источник сообщил о вылете российской делегации из Стамбула - РИА Новости, 02.06.2025

Источник сообщил о вылете российской делегации из Стамбула

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:56:00+03:00

2025-06-02T20:56:00+03:00

2025-06-02T20:59:00+03:00

стамбул

в мире

рустем умеров

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источникВ понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.Как сообщил глава Минобороны Украины, возглавляющий делегацию украинских переговорщиков, Рустем Умеров, Киев предложил провести еще одну встречу во второй половине июня.Турецкий источник уточнил РИА Новости, что контакты в понедельник не привели к конкретике по встрече на высшем уровне.

https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html

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стамбул, в мире, рустем умеров, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле