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Источник сообщил о вылете российской делегации из Стамбула - РИА Новости, 02.06.2025
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20:56 02.06.2025 (обновлено: 20:59 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/stambul-2020554199.html
Источник сообщил о вылете российской делегации из Стамбула
Источник сообщил о вылете российской делегации из Стамбула - РИА Новости, 02.06.2025
Источник сообщил о вылете российской делегации из Стамбула
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:56:00+03:00
2025-06-02T20:59:00+03:00
стамбул
в мире
рустем умеров
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источникВ понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.Как сообщил глава Минобороны Украины, возглавляющий делегацию украинских переговорщиков, Рустем Умеров, Киев предложил провести еще одну встречу во второй половине июня.Турецкий источник уточнил РИА Новости, что контакты в понедельник не привели к конкретике по встрече на высшем уровне.
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стамбул, в мире, рустем умеров, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, В мире, Рустем Умеров, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Источник сообщил о вылете российской делегации из Стамбула

Самолет с российской делегацией вылетел в Москву из Стамбула

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский, глава российская делегация
Владимир Мединский, глава российская делегация - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Мединский, глава российская делегация . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник
В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.
Как сообщил глава Минобороны Украины, возглавляющий делегацию украинских переговорщиков, Рустем Умеров, Киев предложил провести еще одну встречу во второй половине июня.
Турецкий источник уточнил РИА Новости, что контакты в понедельник не привели к конкретике по встрече на высшем уровне.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле
Вчера, 20:54
 
СтамбулВ миреРустем УмеровВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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