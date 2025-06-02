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Украинские родители просят помощь у российских консульств, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 02.06.2025 (обновлено: 21:02 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/stambul-2020553926.html
Украинские родители просят помощь у российских консульств, заявил Мединский
Украинские родители просят помощь у российских консульств, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
Украинские родители просят помощь у российских консульств, заявил Мединский
Украинские родители обращаются за помощью в российские консульства для воссоединения с детьми, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:51:00+03:00
2025-06-02T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
стамбул
украина
владимир мединский
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские родители обращаются за помощью в российские консульства для воссоединения с детьми, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.В понедельник Мединский сообщил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев"."Кстати сказать, украинские загранучреждения не занимаются конфликтными ситуациями и не защищают своих родителей. Вы не поверите, но они обращаются в российские консульства и просят помочь, потому что украинцы не хотят ссориться со своими военными союзниками и обострять отношения, поэтому по политическим причинам, как они объясняют, они этим не занимаются. Наши вынуждены заниматься", - сказал помощник президента РФ в эфире телеканала "Россия 24".Мединский отметил, что в Европе существует проблема, связанная с тем, что туда уехало довольно много украинцев вместе с детьми."Только весной прошлого года было заявлено, что 255 детей было изъято социальными службами Германии и нескольких других государств. Изъято у родителей в соответствии с правилами ювенальной юстиции, то есть им не понравилось, видно, что он (родитель - ред.) отшлепал ребенка своего - все, он изымается в немецкий детский дом. Вот об этом надо беспокоиться", - добавил помощник президента России.
https://ria.ru/20250602/deti-2020525668.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, стамбул, украина, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, В мире
Украинские родители просят помощь у российских консульств, заявил Мединский

Мединский: украинские родители обращаются в российские консульства за помощью

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские родители обращаются за помощью в российские консульства для воссоединения с детьми, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.
В понедельник Мединский сообщил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев".
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"Кстати сказать, украинские загранучреждения не занимаются конфликтными ситуациями и не защищают своих родителей. Вы не поверите, но они обращаются в российские консульства и просят помочь, потому что украинцы не хотят ссориться со своими военными союзниками и обострять отношения, поэтому по политическим причинам, как они объясняют, они этим не занимаются. Наши вынуждены заниматься", - сказал помощник президента РФ в эфире телеканала "Россия 24".
Мединский отметил, что в Европе существует проблема, связанная с тем, что туда уехало довольно много украинцев вместе с детьми.
"Только весной прошлого года было заявлено, что 255 детей было изъято социальными службами Германии и нескольких других государств. Изъято у родителей в соответствии с правилами ювенальной юстиции, то есть им не понравилось, видно, что он (родитель - ред.) отшлепал ребенка своего - все, он изымается в немецкий детский дом. Вот об этом надо беспокоиться", - добавил помощник президента России.
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Вчера, 18:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийВ мире
 
 
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