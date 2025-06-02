https://ria.ru/20250602/stambul-2020553926.html

Украинские родители просят помощь у российских консульств, заявил Мединский

Украинские родители просят помощь у российских консульств, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025

Украинские родители просят помощь у российских консульств, заявил Мединский

Украинские родители обращаются за помощью в российские консульства для воссоединения с детьми, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:51:00+03:00

2025-06-02T20:51:00+03:00

2025-06-02T21:02:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские родители обращаются за помощью в российские консульства для воссоединения с детьми, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.В понедельник Мединский сообщил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев"."Кстати сказать, украинские загранучреждения не занимаются конфликтными ситуациями и не защищают своих родителей. Вы не поверите, но они обращаются в российские консульства и просят помочь, потому что украинцы не хотят ссориться со своими военными союзниками и обострять отношения, поэтому по политическим причинам, как они объясняют, они этим не занимаются. Наши вынуждены заниматься", - сказал помощник президента РФ в эфире телеканала "Россия 24".Мединский отметил, что в Европе существует проблема, связанная с тем, что туда уехало довольно много украинцев вместе с детьми."Только весной прошлого года было заявлено, что 255 детей было изъято социальными службами Германии и нескольких других государств. Изъято у родителей в соответствии с правилами ювенальной юстиции, то есть им не понравилось, видно, что он (родитель - ред.) отшлепал ребенка своего - все, он изымается в немецкий детский дом. Вот об этом надо беспокоиться", - добавил помощник президента России.

https://ria.ru/20250602/deti-2020525668.html

https://ria.ru/20250602/deti-2020530508.html

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, стамбул, украина, владимир мединский, в мире