https://ria.ru/20250602/stambul-2020384308.html

Украинская делегация прибыла в Стамбул

Украинская делегация прибыла в Стамбул - РИА Новости, 02.06.2025

Украинская делегация прибыла в Стамбул

Украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня, сообщает украинское издание "Общественное... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:26:00+03:00

2025-06-02T09:26:00+03:00

2025-06-02T09:27:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на представителя МИД Украины Георгия Тихого. "Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня, сообщил журналистам спикер МИД Тихий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Накануне в Стамбул для нового раунда переговоров с Украиной прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский во главе российской делегации. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020359135.html

https://ria.ru/20250601/peregovory-2020349248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, стамбул, украина, владимир мединский, сергей лавров, василий небензя, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире