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Украинская делегация прибыла в Стамбул - РИА Новости, 02.06.2025
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09:26 02.06.2025 (обновлено: 09:27 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/stambul-2020384308.html
Украинская делегация прибыла в Стамбул
Украинская делегация прибыла в Стамбул - РИА Новости, 02.06.2025
Украинская делегация прибыла в Стамбул
Украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня, сообщает украинское издание "Общественное... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:26:00+03:00
2025-06-02T09:27:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир мединский
сергей лавров
василий небензя
оон
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на представителя МИД Украины Георгия Тихого. "Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня, сообщил журналистам спикер МИД Тихий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Накануне в Стамбул для нового раунда переговоров с Украиной прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский во главе российской делегации. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020359135.html
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, сергей лавров, василий небензя, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Василий Небензя, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Украинская делегация прибыла в Стамбул

Украинская делегация прибыла в Стамбул, где пройдет второй раунд переговоров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Второй раунд переговоров России и Украины
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на представителя МИД Украины Георгия Тихого.
"Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня, сообщил журналистам спикер МИД Тихий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании
Вчера, 00:55
Накануне в Стамбул для нового раунда переговоров с Украиной прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский во главе российской делегации.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию.
Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Переговоры в Стамбуле пройдут, несмотря на атаки Киева, заявил Фомин
1 июня, 22:28
 
РоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийСергей ЛавровВасилий НебензяООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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