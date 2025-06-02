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В американских тюрьмах отбывают наказание 77 россиян - РИА Новости, 02.06.2025
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16:11 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ssha-2020487953.html
В американских тюрьмах отбывают наказание 77 россиян
В американских тюрьмах отбывают наказание 77 россиян - РИА Новости, 02.06.2025
В американских тюрьмах отбывают наказание 77 россиян
В американских тюрьмах на данный момент отбывают наказание 77 граждан России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в США. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:11:00+03:00
2025-06-02T16:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. В американских тюрьмах на данный момент отбывают наказание 77 граждан России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в США. "По данным посольства России в США, в настоящее время в американских тюрьмах находится 77 российских граждан", - сообщили в посольстве. Там отметили, что большинство из них обвиняются в совершении ненасильственных преступлений, таких как отмывание денежных средств, нарушение экспортного законодательства, кибермошенничество. Однако, добавили в дипломатической миссии, есть и те, кто отбывает наказание по "тяжким" статьям. "К сожалению, местные власти уклоняются от предоставления выверенной информации о российских заключенных, ссылаясь на отсутствие единой статистики", - отметили в посольстве. В диппредставительстве также назвали "одним из безусловных приоритетов" обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан России в американских тюрьмах. Там отметили, что внимательно следят за состоянием здоровья и условиями содержания соотечественников, поддерживают с ними регулярные контакты по телефону и осуществляют визиты в тюрьмы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 27 мая, что Россия и США согласовывают детали обмена заключенными по линии компетентных органов.
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в мире, россия, сша, сергей лавров
В мире, Россия, США, Сергей Лавров
В американских тюрьмах отбывают наказание 77 россиян

Посольство России: в американских тюрьмах отбывают наказание 77 россиян

© Fotolia / LuftbildfotografЗабор в тюрьме
Забор в тюрьме - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Fotolia / Luftbildfotograf
Забор в тюрьме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. В американских тюрьмах на данный момент отбывают наказание 77 граждан России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в США.
"По данным посольства России в США, в настоящее время в американских тюрьмах находится 77 российских граждан", - сообщили в посольстве.
Там отметили, что большинство из них обвиняются в совершении ненасильственных преступлений, таких как отмывание денежных средств, нарушение экспортного законодательства, кибермошенничество. Однако, добавили в дипломатической миссии, есть и те, кто отбывает наказание по "тяжким" статьям.
"К сожалению, местные власти уклоняются от предоставления выверенной информации о российских заключенных, ссылаясь на отсутствие единой статистики", - отметили в посольстве.
В диппредставительстве также назвали "одним из безусловных приоритетов" обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан России в американских тюрьмах. Там отметили, что внимательно следят за состоянием здоровья и условиями содержания соотечественников, поддерживают с ними регулярные контакты по телефону и осуществляют визиты в тюрьмы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 27 мая, что Россия и США согласовывают детали обмена заключенными по линии компетентных органов.
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