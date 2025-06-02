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Хегсет получал регулярную информацию о диверсии ВСУ в России, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.06.2025
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15:25 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ssha-2020476188.html
Хегсет получал регулярную информацию о диверсии ВСУ в России, сообщают СМИ
Хегсет получал регулярную информацию о диверсии ВСУ в России, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.06.2025
Хегсет получал регулярную информацию о диверсии ВСУ в России, сообщают СМИ
Министр обороны США Пит Хегсет получал регулярное информирование о ходе диверсионной операции Украины на территории РФ, однако не контактировал с... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:25:00+03:00
2025-06-02T15:25:00+03:00
в мире
киев
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украина
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет получал регулярное информирование о ходе диверсионной операции Украины на территории РФ, однако не контактировал с представителями Киева на данный счет, передает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц в американской администрации. По данным источников, шефа Пентагона "на регулярной основе информировали о происходящем в воскресенье, пока тот находился в пути к военной базе Эндрюс". При этом собеседник телеканала подчеркнул, что в Вашингтоне не были заблаговременно уведомлены о намерении Киева совершить удары по российской территории. Официальной реакции Белого дома и Пентагона на данные события пока не последовало.
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в мире, киев, сша, украина, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Киев, США, Украина, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Хегсет получал регулярную информацию о диверсии ВСУ в России, сообщают СМИ

CNN: Хегсет получал регулярное информирование о диверсии Украины в России

© Getty Images / Pool/Kiyoshi OtaМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Getty Images / Pool/Kiyoshi Ota
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет получал регулярное информирование о ходе диверсионной операции Украины на территории РФ, однако не контактировал с представителями Киева на данный счет, передает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц в американской администрации.
По данным источников, шефа Пентагона "на регулярной основе информировали о происходящем в воскресенье, пока тот находился в пути к военной базе Эндрюс". При этом собеседник телеканала подчеркнул, что в Вашингтоне не были заблаговременно уведомлены о намерении Киева совершить удары по российской территории.
Официальной реакции Белого дома и Пентагона на данные события пока не последовало.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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В миреКиевСШАУкраинаПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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