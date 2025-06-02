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Евросоюз воспринимает Молдавию как свою колонию, заявили в оппозиции - РИА Новости, 02.06.2025
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10:04 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/sojuz-2020393354.html
Евросоюз воспринимает Молдавию как свою колонию, заявили в оппозиции
Евросоюз воспринимает Молдавию как свою колонию, заявили в оппозиции - РИА Новости, 02.06.2025
Евросоюз воспринимает Молдавию как свою колонию, заявили в оппозиции
Европейский союз с подачи властей Молдавии воспринимает республику как собственную колонию, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс"... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:04:00+03:00
2025-06-02T10:04:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
евгения гуцул
мария захарова
евросоюз
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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Европейский союз с подачи властей Молдавии воспринимает республику как собственную колонию, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Партия "Действие и солидарность" принимает тоталитарные, авторитарные законы, а Европейский союз молчит. Это значит, что Брюссель относится к нам как к своей колонии. И так позиционирует нашу страну партия "Действие и солидарность", - заявил Лунгу в эфире телеканала MD24. По его словам, европейский чиновники довольно двулично относятся к событиям, происходящим в Молдавии. "Когда Европейскому союзу и Брюсселю это выгодно, они говорят про демократию, про коррупцию и борьбу с ней. Когда им не выгодно, европейцы молчат, - отметил политик. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
https://ria.ru/20250521/missiya-2018226971.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Евросоюз
Евросоюз воспринимает Молдавию как свою колонию, заявили в оппозиции

Лунгу: Евросоюз с подачи Кишинева воспринимает Молдавию как свою колонию

© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и ЕС
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и ЕС. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Европейский союз с подачи властей Молдавии воспринимает республику как собственную колонию, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"Партия "Действие и солидарность" принимает тоталитарные, авторитарные законы, а Европейский союз молчит. Это значит, что Брюссель относится к нам как к своей колонии. И так позиционирует нашу страну партия "Действие и солидарность", - заявил Лунгу в эфире телеканала MD24.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
ЕС продлил миссию по безопасности в Молдавии
21 мая, 12:27
По его словам, европейский чиновники довольно двулично относятся к событиям, происходящим в Молдавии. "Когда Европейскому союзу и Брюсселю это выгодно, они говорят про демократию, про коррупцию и борьбу с ней. Когда им не выгодно, европейцы молчат, - отметил политик.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В ПМР заявили, что ЕС хочет втянуть Молдавию в войну с Россией
25 апреля, 10:32
 
В миреМолдавияКишиневРоссияЕвгения ГуцулМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
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