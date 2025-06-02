https://ria.ru/20250602/sogaz-2020472605.html
"СОГАЗ" представил платформу для управления здоровьем коллектива
"СОГАЗ" представил платформу для управления здоровьем коллектива - РИА Новости, 02.06.2025
"СОГАЗ" представил платформу для управления здоровьем коллектива
"СОГАЗ" разработал собственную IT-платформу "Устойчивое здоровье", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:10:00+03:00
2025-06-02T17:10:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. "СОГАЗ" разработал собственную IT-платформу "Устойчивое здоровье", сообщает пресс-служба компании.Презентация системы состоялась на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде в рамках сессии "Цифровое благополучие. Как управлять здоровьем коллективов в эпоху данных".Цель разработки платформы — повысить эффективность использования программ ДМС, усилить раннюю профилактику заболеваний и увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни работников в соответствии с задачами национального проекта "Здравоохранение".Платформа "Устойчивое здоровье" является собственной low-code-разработкой компании."Разработка платформы "Устойчивое здоровье" соответствует стратегии "СОГАЗа" по цифровой трансформации страховых сервисов и созданию экосистемы для охраны здоровья работников предприятий", – сказала заместитель председателя правления компании Татьяна Тамгина.
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общество, технологии, согаз, нижний новгород
Общество, Технологии, Согаз, Нижний Новгород
"СОГАЗ" представил платформу для управления здоровьем коллектива
"СОГАЗ" создал IT-платформу "Устойчивое здоровье"