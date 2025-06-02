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В Госдуме предложили привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код
В Госдуме предложили привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код - РИА Новости, 02.06.2025
В Госдуме предложили привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код
Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил ввести возможность привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код, такое предложение уже... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:30:00+03:00
2025-06-02T16:30:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил ввести возможность привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код, такое предложение уже обсуждается на законодательном уровне. "У меня было предложение ... может быть пока что как бизнес-модель — дать возможность закрепить смартфон к сим-карте через IMEI-код. Чтобы, когда мою сим-карту вставили в другое устройство, она бы не работала, и туда нельзя было бы выгрузить все пароли", - сказал он в ходе сессии на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Депутат добавил, что в некоторых странах существует обязательная "IMEI привязка". "Это не простой процесс с точки зрения реализации, но мы его уже обсуждаем", - отметил парламентарий.
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технологии, сергей боярский, госдума рф
Технологии, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Госдуме предложили привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код
Боярский предложил привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил ввести возможность привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код, такое предложение уже обсуждается на законодательном уровне.
"У меня было предложение ... может быть пока что как бизнес-модель — дать возможность закрепить смартфон к сим-карте через IMEI-код. Чтобы, когда мою сим-карту вставили в другое устройство, она бы не работала, и туда нельзя было бы выгрузить все пароли", - сказал он в ходе сессии на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Депутат добавил, что в некоторых странах существует обязательная "IMEI привязка".
"Это не простой процесс с точки зрения реализации, но мы его уже обсуждаем", - отметил парламентарий.