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В Госдуме предложили привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код - РИА Новости, 02.06.2025
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16:30 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/smartfon-2020495536.html
В Госдуме предложили привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код
В Госдуме предложили привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код - РИА Новости, 02.06.2025
В Госдуме предложили привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код
Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил ввести возможность привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код, такое предложение уже... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:30:00+03:00
2025-06-02T16:30:00+03:00
технологии
сергей боярский
госдума рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил ввести возможность привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код, такое предложение уже обсуждается на законодательном уровне. "У меня было предложение ... может быть пока что как бизнес-модель — дать возможность закрепить смартфон к сим-карте через IMEI-код. Чтобы, когда мою сим-карту вставили в другое устройство, она бы не работала, и туда нельзя было бы выгрузить все пароли", - сказал он в ходе сессии на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Депутат добавил, что в некоторых странах существует обязательная "IMEI привязка". "Это не простой процесс с точки зрения реализации, но мы его уже обсуждаем", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20250418/svyaz-2011945403.html
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технологии, сергей боярский, госдума рф
Технологии, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Госдуме предложили привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код

Боярский предложил привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код

© Fotolia / lilySIM-карта и мобильный телефон
SIM-карта и мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Fotolia / lily
SIM-карта и мобильный телефон. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил ввести возможность привязывать смартфон к сим-карте через IMEI-код, такое предложение уже обсуждается на законодательном уровне.
"У меня было предложение ... может быть пока что как бизнес-модель — дать возможность закрепить смартфон к сим-карте через IMEI-код. Чтобы, когда мою сим-карту вставили в другое устройство, она бы не работала, и туда нельзя было бы выгрузить все пароли", - сказал он в ходе сессии на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Депутат добавил, что в некоторых странах существует обязательная "IMEI привязка".
"Это не простой процесс с точки зрения реализации, но мы его уже обсуждаем", - отметил парламентарий.
Объявление о продаже сим-карт российских операторов на украинском сайте - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
На украинских сайтах продают оптом российские сим-карты
18 апреля, 03:58
 
ТехнологииСергей БоярскийГосдума РФ
 
 
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