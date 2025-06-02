https://ria.ru/20250602/sluzhba-2020444226.html
Путин поддержал идею создания в России службы помощи семье
Путин поддержал идею создания в России службы помощи семье - РИА Новости, 02.06.2025
Путин поддержал идею создания в России службы помощи семье
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:51:00+03:00
2025-06-02T13:51:00+03:00
2025-06-02T14:00:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье, сообщила пресс-служба Кремля.Президент в понедельник встретился с Уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Она доложила главе государства о результатах проведённой по его поручению Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства и предложила преобразовать ее во Всероссийскую службу помощи семье."Президент отметил результативность проведённой работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20250602/deti-2020443855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поддержал идею создания в России службы помощи семье
Путин поддержал идею создания Всероссийской службы помощи семье