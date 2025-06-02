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Дворец Чираган в Стамбуле проверили на взрывные устройства
Дворец Чираган в Стамбуле проверили на взрывные устройства - РИА Новости, 02.06.2025
Дворец Чираган в Стамбуле проверили на взрывные устройства
Сотрудники служб безопасности проверили дворец Чираган в Стамбуле, где сегодня планируются переговоры России и Украины, на наличие бомб или взрывных устройств,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T08:33:00+03:00
2025-06-02T08:33:00+03:00
2025-06-02T11:05:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Сотрудники служб безопасности проверили дворец Чираган в Стамбуле, где сегодня планируются переговоры России и Украины, на наличие бомб или взрывных устройств, передает корреспондент РИА Новости. Проверка проводилась при помощи собак, у входа в резиденцию устанавливали турникеты, где тщательно проверяли входящих внутрь. Журналистов пока не пустили на территорию. В воскресенье вечером помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной. Встреча запланирована на понедельник, 13:00, во дворце Чираган.На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
https://ria.ru/20250601/peregovory-2020349248.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020377412_245:0:1685:1080_1920x0_80_0_0_7c900c7e3546aba618e59e7c84599ac8.jpg
Служба безопасности около дворца Чираган в Стамбуле
Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Киева, проверяют на предмет бомбы, передает корреспондент РИА Новости. Территорию обследовали при помощи собак, а у входа во дворец установили турникеты, всех проходящих внутрь тщательно проверяют.
2025-06-02T08:33
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), оон, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), ООН, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Дворец Чираган в Стамбуле проверили на взрывные устройства
Дворец Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры, проверили на бомбы
СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Сотрудники служб безопасности проверили дворец Чираган в Стамбуле, где сегодня планируются переговоры России и Украины, на наличие бомб или взрывных устройств, передает корреспондент РИА Новости.
Проверка проводилась при помощи собак, у входа в резиденцию устанавливали турникеты, где тщательно проверяли входящих внутрь. Журналистов пока не пустили на территорию.
В воскресенье вечером помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной. Встреча запланирована на понедельник, 13:00, во дворце Чираган.
На встрече Москва
передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский
, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских вооруженных сил Игорь Костюков
и замминистра обороны Александр Фомин
.
Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева
состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.