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Дворец Чираган в Стамбуле проверили на взрывные устройства

Дворец Чираган в Стамбуле проверили на взрывные устройства - РИА Новости, 02.06.2025

Дворец Чираган в Стамбуле проверили на взрывные устройства

Сотрудники служб безопасности проверили дворец Чираган в Стамбуле, где сегодня планируются переговоры России и Украины, на наличие бомб или взрывных устройств,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:33:00+03:00

2025-06-02T08:33:00+03:00

2025-06-02T11:05:00+03:00

россия

стамбул

украина

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михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Сотрудники служб безопасности проверили дворец Чираган в Стамбуле, где сегодня планируются переговоры России и Украины, на наличие бомб или взрывных устройств, передает корреспондент РИА Новости. Проверка проводилась при помощи собак, у входа в резиденцию устанавливали турникеты, где тщательно проверяли входящих внутрь. Журналистов пока не пустили на территорию. В воскресенье вечером помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной. Встреча запланирована на понедельник, 13:00, во дворце Чираган.На встрече Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

https://ria.ru/20250601/peregovory-2020349248.html

https://ria.ru/20250602/rudenko-2020372885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Служба безопасности около дворца Чираган в Стамбуле Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Киева, проверяют на предмет бомбы, передает корреспондент РИА Новости. Территорию обследовали при помощи собак, а у входа во дворец установили турникеты, всех проходящих внутрь тщательно проверяют. 2025-06-02T08:33 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), оон, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле